Umstrittener Comedian Luke Mockridge: TV-Comeback!

Er war der Showman von Sat.1, der Spaßvogel, der lässige Lockenkopf – bis er nach schwerwiegenden Vorwürfen seiner Ex und anderer Frauen 2021 vom Bildschirm verschwand. Jetzt hat Luke Mockridge (33) sein Comeback im TV angekündigt …

„Luke! Die Woche und ich“, „Luke! Die Greatnightshow“– Luke war vor seinem Absturz der Einschaltquoten-Garant von Sat.1. Doch nach dem Skandal um sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen wurde es still um ihn. Im März kehrte er auf die kleine Bühne zurück, mit seinem Solo-Programm „A Way Back to Luckyland“ auf.

Mockridge tritt bei Comedyshow auf

Jetzt also das TV-Comeback – laut Bild verkündete er seine Rückkehr bei einer Live-Podcastshow mit seinem Kumpel Oliver Pocher in Münster. „Am 4. Januar werde ich in der Sendung ,Die besten Comedians Deutschlands‘ zu sehen sein“, so Mockridge. Die Sendung wurde laut der Produktionsfirma EndemolShine bereits am 24. Oktober in Köln aufgezeichnet.

Laut Bild ist der Auftritt allerdings nicht alles – angeblich plant Sat.1 in Zukunft wieder mit dem umstrittenen Moderator: Mockridge soll wohl sogar eine eigene Show bekommen, für die schon gedreht wird. Doch das wollte der Sender offiziell bisher nicht bestätigen.