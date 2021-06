Mit Stargast und Sensations-Auftritt: „Let’s Dance“-Finale – das sind die Sieger

Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató sind die Sieger der 13. Staffel von „Let’s Dance“. Foto: dpa Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató sind die Sieger der 13. Staffel von „Let’s Dance“. dpa Foto:

Am Freitag traten die Kandidaten der diesjährigen Staffel von „Let’s Dance“ zum großen Finale an, als Siegerin ging die 22-jährige Artistin Lili Paul-Roncalli vom Parkett! Lili und ihr Profi-Partner Massimo Sinató überzeugten sowohl Jury als auch Zuschauer und holten sich den Pokal. Und die Show konnte mit einem weiteren Highlight aufwarten: Jurorin Motsi Mabuse und ihr Ehemann Evgenij Voznyuk betraten für eine bewegende Performance selbst die Tanzfläche – und holten sich einen hochkarätigen Stargast dazu.

DSDS-Juror und Popstar Pietro Lombardi nahm für den Auftritt der Profi-Tänzer am Flügel Platz und performte live seinen Song „Kämpferherz“. Dann durfte die 39-jährige Jurorin, die früher selbst Tanz-Coach in der Sendung war, den Zuschauern aufs Neue beweisen, was sie kann.

Emotionaler Auftritt: Jurorin Motsi Mabuse tanzte mit ihrem Ehemann Evgenij Voznyuk zur Musik von Pietro Lombardi (hinten am Flügel). TVNOW/Stefan Gregorowius Foto:

Motsi Mabuse will mit Tanz-Performance Mut machen

Der Song hat für sie und ihren Mann eine besondere Bedeutung, wie Mabuse bereits vor einigen Wochen auf Instagram enthüllte: „Wir haben das Lied gehört und mussten tanzen“, schrieb sie zu einem Video, das sie und ihren Partner zeigt. Mit dem Tanz wolle sie in dieser schwierigen Zeit Mut machen, so die 39-Jährige weiter. „Alle Tanzschulen und kleine Unternehmen, wir schaffen das! Kopf hoch!“ Wegen der Corona-Maßnahmen mussten Tanzschulen zwischenzeitlich schließen, das betraf auch die Schule, die Motsi Mabuse betreibt. Inzwischen konnte sie den Unterricht aber wieder aufnehmen.

Auch die bereits ausgeschiedenen Kandidaten der Staffel durften in der Finalshow noch einmal tanzen, eine fehlte allerdings – Ilka Bessin. Die lustige Blondine, die in ihrer Rolle als „Cindy aus Marzahn“ berühmt wurde, war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, weil sie während der RTL-Show fiesen Mobbing-Attacken ausgesetzt war. Damit hatte das Fehlen der 48-Jährigen aber nichts zu tun. „Das Knie macht nicht mit“, verriet die Komikerin.

Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató gewinnen „Let’s Dance“

Die Zweitplatzierten: Moritz Hans und Renata Lusin. TVNOW/Stefan Gregorowius Foto:

Lili und Massimo tanzten derweil virtuos zum Sieg: In allen drei Finalrunden wurden sie von der Jury mit der vollen Punktzahl bewertet, konnten am Ende auch die Zuschauer überzeugen. „Ich bin sprachlos“, sagte Lili im Anschluss an die Siegerehrung dem wartenden Kamerateam, und: „tausend Dank.“ Massimo lobte seine Schülerin in den höchsten Tönen. „Sie hat immer konstant Leistung gebracht“, erzählte der Profi, der die Show am Freitag zum zweiten Mal gewann.

Mit körperlicher Leistung kennt sich Lili natürlich bestens aus. Die 22-Jährige ist die Tochter von Bernhard Paul, dem Direktor des Zirkus Roncalli, und Eliana Paul, die aus einer italienischen Zirkusdynastie stammt. Bereits mit zwölf trat Lili in der Manege des Zirkus Roncalli auf, mit 14 bekam sie ihre erste eigene Artistik-Nummer.

Nächste „Let’s Dance“-Staffel: Ist dieser Promi dabei?

Sie wurden dritte: Luca Hänni und Christina Luft. TVNOW/Stefan Gregorowius Foto:

Was Lili als nächstes vorhat? „Ausschlafen“, sagte sie lachend nach der Show. „Erstmal feiern wir bis zum Morgengrauen“, ergänzte Massimo. Alle zukünftigen Kandidaten beglückwünschte die Gewinnerin bereits im Voraus: „Es war wirklich eine unglaubliche Zeit und eine wunderschöne Zeit. Wer nächstes Jahr bei Let’s Dance mitmacht, hat so viel Glück, hier dabei sein zu dürfen.“

Apropos nächste Staffel: Ein Promi geriet noch während des Finales als möglicher Kandidat ins Gespräch – Pietro Lombardi! Der Sänger hätte eigentlich bereits vor drei Jahren Kandidat sein sollen, doch ein Beinbruch kam ihm dazwischen. Erst kürzlich musste er eine Operation am Knie vornehmen lassen, eine weitere steht noch bevor. Kann er sich eine Teilnahme trotzdem vorstellen? „Vielleicht, sag niemals nie“, so der DSDS-Juror. Wir dürfen also gespannt sein.