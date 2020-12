Mit nur 29 Jahren: Hamburger YouTube-Star stirbt an Corona

Hamburg -

Nicht nur Ältere sterben an den Folgen einer Corona-Infektion, auch junge, gesunde Menschen erliegen immer wieder der tückischen Krankheit – wie die deutsch-vietnamesische Vloggerin und Instagramerin Brittanya Karma. Sie ist an Covid-19 gestorben – mit gerade einmal 29 Jahren.



Erst am 17. November hatte Brittanya, die bürgerlich Nguyen Tran Phuong Linh hieß, ihren Followern auf Instagram mitgeteilt, dass sie sich mit Corona infiziert hatte. Doch von einem milden verlauf war sie offenbar weit entfernt und schilderte auf Instagram: „Ich hoffe euer 2020 ist besser als meins. Ich konnte fünf Tage weder essen noch schlafen, aber ich trank 3 Liter am Tag. Ich habe so viele Schmerzen. Corona sollte ernster genommen werden. Bitte kümmert euch gut um euch.“

Dazu postete sie zwei Fotos aus dem Krankenhaus. Dort ist zu sehen, wie sie in einem Bett mit einer Atemmaske liegt, auf ihrem letzten Foto zeigt sie das Victory-Zeichen und schreibt dazu: „I'm still fighting everyday" (dt. Ich kämpfe immer noch jeden Tag).

Brittanya's Verlobter bestätigt ihren viel zu frühen Tod

Auch auf einem früheren Foto aus dem Krankenhaus zeigte sie sich kämpferisch und schrieb: „Ich weiß, Gott macht mich nicht zur schönsten oder schlausten Frau der Welt, aber eine der stärksten, die bis jetzt jedem auf der Welt zum Lachen gebracht hat (...). Ich werde das durchstehen mit Gottes Hilfe."



Doch sie stand es leider nicht durch. Medienberichten zufolge ist die 29-Jährige Ende November im Krankenhaus verstorben. Auf seinem Instagram-Profil bestätigte auch Brittanyas Bruder, dass seine Schwester gestorben sei. Er schrieb: „Ich finde keine Worte. Das Leben ist unfair. Mit dir aufzuwachsen hat so viel Spaß gemacht. Du hast mir so viel im Leben beigebracht. Das Leben ist kostbar. Wir sehen uns eines Tages wieder.“



Und auch ihr Verlobter, der erst im August um ihre Hand anhielt, bestätigte den Tod seiner Partnerin, wie das vietnamesische Nachrichtenportal „VN Express“ berichtet. Die Beerdigung soll, aufgrund der geltenden Corona-Verordnungen im kleinen, privaten Kreis stattfinden.

Brittanya Karma hatte Tausende Instagram-Follower

Bekannt wurde die gebürtige Hamburgerin durch ihre Teilnahme in der Kuppel-Show „Der Bachelor" in ihrer Heimat Vietnam. Auf Instagram folgten ihr rund 230.000 Menschen. Ihre große Reichweite kam auch dadurch zustande, dass sie ihre Videos, in denen sie sich mit Beauty, Musik, aber auch Body Shaming befasste, auf Deutsch und Vietnamesisch veröffentlichte – und so eine große Fan-Community in beiden Ländern aufbauen konnte.



Vor allem war sie bekannt für ihre warmherzige und humorvolle Art, mit der sie die Themen auf YouTube und Facebook präsentierte.Ihre Fans sind bestürzt über den viel zu frühen Tod ihres Idols und so überhäufen sich die Beileidsbekundungen auf Instagram: „Mein tiefstes Beileid und Mitgefühl an die Hinterbliebenen“ oder: „Mein Herz ist einfach gebrochen. Ganz viel Kraft und liebe an Familie und Freunde“ oder „Möge Gott deiner Seele gnädig sein, du Engel auf Erden“, heißt es dort unter anderem. (alp)