Nachdem sich RTL-Moderatorin Susanna Ohlen (39) bei einem Besuch im Flut-Gebiet in Nordrhein-Westfalen selbst mit Matsch beschmierte und damit für Empörung gesorgt hatte, hat sie sich nun selbst zu Wort gemeldet – und sich entschuldigt.

Als Susanna Ohlen für RTL von den Aufräumarbeiten im Ort Bad Münstereifel berichtete, hatte sie Schlamm im Gesicht und auf ihrer Kleidung. Ein anonymer Videoclip war aufgetaucht und hatte gezeigt, wie Ohlen und ihr Team inmitten von Schrott und Trümmern stehen und vermutlich auf den Beginn des Drehs warten. In der kurzen Sequenz ist zu sehen, wie Ohlen sich bückt, in eine Pfütze greift und sich Dreck im Gesicht und auf der Kleidung verschmiert.

RTL-Moderatorin Susanna Ohlen entschuldigt sich auf Instagram

So entstand der unglückliche Eindruck, dass die Moderatorin sich für die TV-Bilder bewusst dreckig gemacht hat, um persönlich betroffen zu wirken oder gar den Eindruck erwecken wollte, selbst mit angepackt zu haben. Der Clip sorgte für Empörung, Ohlen und RTL kassierten zahlreiche negative Kommentare und Shitstorms in den sozialen Medien. Der Sender beurlaubte seine Moderatorin daraufhin.

Nun hat sich die 39-Jährige auf Instagram für ihr Verhalten entschuldigt.

Auf Instagram schreibt sie: „Ich habe am Montag im Flutgebiet vor der Schalte für „Guten Morgen, Deutschland“ einen schwerwiegenden Fehler gemacht. Nachdem ich an den vorherigen Tagen bereits privat in der Region geholfen hatte, habe ich mich vor den anderen Hilfskräften an diesem Morgen geschämt, in sauberem Oberteil vor der Kamera zu stehen. Daraufhin habe ich mir ohne zu überlegen, Schlamm auf meine Kleidung geschmiert. Mir als Journalistin hätte das niemals passieren dürfen. Als Mensch, dem das Leid aller Betroffenen zu Herzen geht, ist es mir passiert. Ich bitte um Verzeihung.“ (alp)