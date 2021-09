Er wurde als bester Freund der Serienfigur Carrie Bradshaw weltweit bekannt: Der US-Schauspieler Willie Garson ist tot. Sein Sohn nimmt mit einem emotionalen Post Abschied.

Garson starb am Dienstag im Alter von 57 Jahren, wie zahlreiche US-Medien unter Berufung auf den US-Sender HBO sowie Garsons Familie berichteten. Den Berichten zufolge soll Garson nach einer kurzen Krankheit und von seiner Familie umgeben an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben sein.

Verstorbener „Sex and the City”-Star: Sohn nimmt Abschied

„Ich liebe dich so sehr Papa”, schreibt sein Sohn, Nathan Garson, in einem Instagram-Post mit mehreren Fotos seines Vaters. „Du warst immer der stärkste und lustigste und klügste Mensch, die ich kannte. Ich bin froh, dass du deine Liebe mit mir geteilt hast. Ich werde sie niemals vergessen oder verlieren.”

Auch zahlreiche Stars, darunter Cynthia Nixon und Kim Cattrall, nahmen in den Sozialen Medien Abschied von Garson. Garson selbst verfasste seinen letzten Post offenbar Anfang September: „Seid gut zu einander…. immer”, twitterte er. „Liebe für alle. Kommt Freundlichkeit näher.”

BE KIND TO EACH OTHER……ALWAYS. LOVE TO ALL. APRROACH KINDNESS. — Willie Garson (@WillieGarson) September 5, 2021

Der 1964 in New Jersey geborene Schauspieler hatte seinen Durchbruch in Hollywood mit Gastauftritten in US-Sitcoms wie „Cheers“ und „Familienbande“. Den meisten zwar er wohl aber wegen seiner Rolle als Stanford in der Serie „Sex and the City“ bekannt. Sechs Jahre lang spielte er Carries besten Freund, später tauchte er auch in den „Sex and the City”-Filmen auf. Auch in der Krimi-Serie „White Collar“ war er lange Zeit zu sehen. Zuletzt stand er für die „Sex and the City“-Neuauflage „And Just Like That” vor der Kamera. (ncd/dpa)