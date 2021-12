„Mr Big“ wird zur „Persona non grata“: Mehrere Frauen werfen US-Schauspieler Chris Noth (67) zum Teil schwere sexuelle Übergriffe vor – nun wenden sich beruflich als auch privat immer mehr Menschen von ihm ab. So will nicht nur seine Ehefrau wohl kein Weihnachten mehr mit ihm feiern, auch seine „Sex and the City“-Kolleginnen Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis distanzierten sich öffentlich von Noth.

„Wir sind zutiefst erschüttert über die Anschuldigungen gegen Chris Noth“, heißt es in einer Mitteilung, die am Montag auf den Social-Media-Kanälen der drei Schauspielerinnen veröffentlicht wurde. „Wir unterstützen die Frauen, die sich gemeldet und ihre schmerzlichen Erfahrungen mitgeteilt haben. Wir wissen, dass dies eine sehr schwierige Sache sein muss, und wir sprechen ihnen dafür unsere Anerkennung aus.“ Erst vor wenigen Wochen hatten die Darsteller zusammen die Premiere der Serien-Fortsetzung „And Just Like That“ gefeiert, die aktuell in den USA und in Deutschland auf Sky läuft.

Chris Noth: Frauen werfen ihm sexuelle Übergriffe vor

Nachdem zwei Frauen Noth im „Hollywood Reporter“ sexuelle Übergriffe, unter anderem Geschlechtsverkehr gegen ihren Willen, in den Jahren 2004 und 2015 vorgeworfen hatten, meldete sich eine weitere, mutmaßlich Betroffene. Noth soll sie 2010 belästigt haben. Und auch Schauspielkollegin Zoe Lister-Jones berichtete von Noths übergriffigem Verhalten.

Der 67-Jährige hatte die Vorwürfe als „kategorisch falsch“ zurückgewiesen und gesagt, dass „die Begegnungen einvernehmlich gewesen seien“. Polizeiliche Ermittlungen in den Fällen wird es wohl nicht geben, da die mutmaßlichen Opfer Noth nach den Vorwürfen nicht anzeigt hatten. Konsequenzen gibt es für den Schauspieler dennoch: Neben der Abkehr von Parker und Co. ist er auch seine aktuelle Rolle in der Serie „The Equalizer“ los, wie der Sender CBS mitteilte.

Und auch Heimtrainer-Hersteller Peloton hat seinen Werbespot mit Noth zurückgezogen. Der war erst kürzlich erschienen, als Antwort auf den viel diskutierten Tod von Noths „Sex and the City“-Charakter „Mr Big“, der nach dem Training auf einem Peloton-Bike stirbt.

Doch wohl schlimmer als all das: Noths Ehefrau Tara Wilson soll – verständlicherweise – entsetzt sein über die Vorwürfe gegen ihren Mann. Die britische „Sun“ zitiert eine Quelle aus dem Umfeld des Paares: „ Es geht ihr nicht gut. Sie wollten Weihnachten zusammen verbringen, aber das steht jetzt in den Sternen.“ (alp)