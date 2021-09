Corinna Schumacher kann die Tränen nicht zurückhalten. Die Erinnerung an den Schicksalstag vor fast acht Jahren, als ihr geliebter Mann Michael Schumacher beim Skifahren verunglückte, bewegt sie tief. Wie es der Familie des Formel-1-Superstars wirklich geht, zeigt eine berührende Doku, die ab heute bei Netflix abrufbar ist.

„Ich habe nie dem lieben Gott einen Vorwurf gemacht, warum das jetzt passiert ist. Es war einfach richtig Pech. Mehr Pech kann man im Leben nicht haben“, sagt die 52-Jährige mit stockender Stimme in die Kamera. In der Netflix-Doku „Schumacher“ gewährt sie erstmals Einblicke in ihr Leben nach der Tragödie in den französischen Alpen am 29. Dezember 2013. Michael Schumacher hatte damals bei einem Sturz trotz eines Helms ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Seine Frau erinnert sich, ihr Mann habe kurz davor noch zu ihr gesagt: „Der Schnee ist nicht optimal, wir könnten ja nach Dubai fliegen.“

Michael Schumacher: Ehefrau Corinna spricht über Unfall ihres Mannes

In dem zweistündigen Film spricht Corinna über den Alltag: „Wir leben zu Hause zusammen, wir therapieren, wir machen alles, damit es Michael besser geht und gut geht und dass er unseren Familienzusammenhalt auch einfach spürt.“ Aber: „Es ist ganz klar, dass Michael mir jeden Tag fehlt, und nicht nur mir, die Kinder, die Familie, sein Vater, alle, die um ihn herum sind. Jeder vermisst Michael“, sagt Corinna. Und dann, leise: „Aber Michael ist ja da, anders, aber er ist da, und das gibt uns allen Kraft.“

Das könnte Sie auch interessieren: Schumacher-Freund Todt: „Dank Corinna hat Michael überlebt“

Auch die Kinder, Tochter Gina-Maria (24) und Sohn Mick (22), beschreiben ihren Vater als Familienmenschen. Sohn Mick hat es als Rennfahrer in die Formel 1 geschafft, fährt gerade seine Debütsaison für das US-Team Haas. So viel zu bequatschen hätte er mit dem Vater, sagt Mick. „Ich würde alles aufgeben nur für das.“

Die Familie habe Michael Schumacher mit dem Film ein Geschenk machen wollen, sagt seine Beraterin Sabine Kehm. „Sie hat den Film einmal gesehen und mag ihn sehr und steht total dahinter.“ Berührend vor allem die Sätze von seiner großen Liebe Corinna. „Wir leben unser Leben weiter“, sagt sie in dem Film, „es ist wichtig, dass er sein Privatleben weiter so genießen kann, so gut, wie es eben geht. Michael hat uns immer beschützt, jetzt beschützen wir Michael.“ (miri)