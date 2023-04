Adels-Hochzeit im Mini-Staat: Alexandra und Nicolas geben sich das Ja-Wort

In Luxemburg klingeln die Hochzeitsglocken! Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory geben sich am Samstag das Jawort.

Die standesamtliche Trauung im Rathaus der Hauptstadt ist im kleinen Kreis geplant. Zahlreiche Schaulustige werden erwartet, um dem Brautpaar auf dem Weg vom Palast zum Rathaus zuzuwinken. Die kirchliche Hochzeit soll am 29. April im französischen Bormes-les-Mimosas stattfinden.

Alexandra ist das vierte Kind und die einzige Tochter des Großherzogs Henri und der Großherzogin Maria Teresa von Luxemburg. Luxemburg hat rund 660.000 Einwohner und ist das einzige Großherzogtum der Welt.

Das Brautpaar hatte vergangenen November seine Verlobung bekanntgegeben. Prinzessin Alexandra (32) studierte Psychologie und Sozialwissenschaften in den USA, bevor sie in Paris einen Abschluss in Philosophie machte. Der Franzose Bagory (34) stammt aus der Bretagne, hat Politikwissenschaft und klassische Literatur studiert und arbeitet heute für soziale und kulturelle Projekte. (dpa)