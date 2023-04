„Habe viel zu tun“: Rupert Murdoch beendete Ehe mit Jerry Hall per Mail

Scheidung? Keine Zeit, bitte schnell per Mail. So ähnlich dürfte wohl der Gedankengang von Medienmogul Rupert Murdoch gewesen sein, als er seine vierte Ehe mit Model Jerry Hall beenden wollte. Die war von der außergewöhnlichen E-Mail verständlicherweise etwas überrumpelt.

Eigentlich wollte Hall ihren milliardenschweren Gatten im Juni 2022 auf ihrem Anwesen im englischen Oxfordshire treffen. Doch statt persönlich aufzukreuzen, kam eine Mail von dem umstrittenen Verleger, in der er erklärte: „Jerry, leider habe ich beschlossen, unsere Ehe zu beenden.“ Und weiter: „Wir hatten sicherlich einige schöne Zeiten, aber ich habe viel zu tun.“

Die kurze Nachricht beendete er damit, dass sich sein New Yorker Anwalt umgehend mit ihrem in Verbindung setzen werde. Zunächst hatte die „Vanity Fair“ über die Abfuhr per elektronischem Brief berichtet. Ein Journalist der Zeitschrift bestätigte die Echtheit der digitalen Korrespondenz – er habe das Dokument selbst in Augenschein genommen.

Rupert Murdoch beendet Ehe mit Jerry Hall per E-Mail

Kurz nach Murdochs Mail ließ sich das Paar dann tatsächlich scheiden, betonte aber stets, eine freundschaftliche Beziehung zu pflegen. Hat die Jagger-Ex diesen etwas stillosen Abgang also einfach so verziehen? Geht es nach Freunden von Jerry Hall wohl eher nicht. Im „Vanity Fair“-Artikel behaupteten sie, dass das Ex-Model „am Boden zerstört, wütend und gedemütigt“ gewesen sei.

Schließlich habe sie den betagten und gesundheitlich angeschlagenen Milliardär gepflegt und sich mit ihm während der gesamten Pandemie isoliert. Wie das Ex-Paar tatsächlich zueinander steht, wissen wohl am Ende nur die beiden selbst. Was hingegen klar ist: Nur wenige Monate nach der mutmaßlichen E-Mail wurde Murdoch bereits mit einer anderen Dame gesichtet – turtelnd am Strand. (alp)