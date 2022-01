Lucas Cordalis: Bitteres „Dschungelcamp“–Aus – er hat Corona

Er hatte sich doch so auf’s Buschfeuer gefreut! Doch für Lucas Cordalis (54) brennt in nächster Zeit wohl nicht’s außer die Hotellampe – er wurde zwei Tage vor Start der neuen Staffel von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ positiv auf Corona getestet. Nun heißt es für den Sohn vom allerersten Busch-Monarchen Costa Cordalis (†75) Däumchen drehen im Hotelzimmer statt Kakerlaken knabbern.

Sichtlich geknickt teilt Cordalis seinen Fans gestern auf Instagram die schlechte Nachricht mit und erzählt, dass sein PCR-Test nach der Einreise in Südafrika und kurz vor Camp-Einzug positiv war. Zwei Tage vor Start der neuen Staffel nun schon das bittere Dschungelcamp-Aus. Das Wichtigste: Dem Ehemann von Reality-Star Daniela Katzenberger gehe es gut, er habe keinerlei Symptome.

Wegen Corona: Lucas Cordalis darf nicht ins Dschungelcamp

Ob der 54-Jährige zu einem späteren Zeitpunkt noch ins Camp nachziehen werde, stehe laut RTL noch nicht fest. Die Staffel startet morgen um 21:30 Uhr auf RTL – mit dann nur elf Kandidaten. Für Cordalis soll niemand anderes einspringen. Die Hängematten wurden dieses Mal – coronabedingt – statt in Australien in Südafrika aufgehangen.

Und genau dort in einem Hotelzimmer muss der erkrankte Kandidat nun für zehn Tage in Selbstisolation. Während Cordalis selbst noch hofft, vielleicht doch noch nachzurücken, ist seine Frau nicht so begeistert davon und erklärt den Fans auf Instagram: „Der soll lieber nächstes Jahr nochmal mitmachen wenn er ganz gesund ist.“ Katzenberger muss ihrem geknickten Gatten wohl nun viel Liebe durch’s Handy nach Südafrika schicken und sagt: „Es ist brutal traurig. Der hat sich so gefreut.“

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Der Sohn des ersten „Dschungelkönigs“ Costa Cordalis hatte dem Start der Show eigentlich erwartungsvoll entgegengeblickt. Seine Teilnahme stand bereits seit rund einem Jahr fest. „Sie haben mich oft gefragt und ich habe immer nein gesagt“, hatte Cordalis Mitte 2021 gesagt. „Ich dachte: Ein König in der Familie reicht. Aber mein Vater lebt jetzt nicht mehr und ich denke, er würde sich freuen, wenn ich da weit komme.“

Das hier könnte Sie auch interessieren: Dschungel-Kandidatin wegen Impfstatus raus: Diese Witwe rückt nach

Daraus wird nun wohl leider nichts. Stattdessen muss Cordalis ab morgen vom Hotelbett aus dabei zugucken wie unter anderem die Witwe von Schlagersänger Willi Herren, Jasmin Herren, „Teppichluder“ Janina Youssefian und Modeschöpfer Harald Glööckler um die Dschungelkrone kämpfen. (alp)