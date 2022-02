Lockdown-Romanze: „Bergdoktor“-Star verliebt sich in den Nachbarn

Was für eine schöne Treppenhaus-Romanze: „Bergdoktor“-Star Annika Ernst (39) hat sich im Lockdown in ihren Nachbarn verliebt. Vor einem Jahr habe sie ihn im Hausflur getroffen, erzählt sie in „Bunte“.

Vom Sehen kannte sie den Nachbarn schon ein bisschen Länger: „Er ist lustigerweise damals genau am selben Tag in das große Wohnhaus eingezogen wie ich mit meinem Ex-Freund“, erzählt sie. Doch dann kam es im Lockdown zur schicksalhaften Begegnung im Treppenhaus: „Wir haben fünf Minuten zwischen Fahrstuhl und Haustür geplaudert und dann ausgemacht, dass wir uns mal in Ruhe unterhalten wollen.“

„Bergdoktor“-Star Annika Ernst verliebte sich sofort

Gesagt, getan, beide trafen sich auf ein paar Gläser Wein: „Nach dem Abend habe ich meiner besten Freundin gesagt, dass ich mich in den Mann aus der zweiten Etage verliebt habe“, sagte Ernst.

Genau wie sie hat ihr Lieblingsnachbar ein Kind im Teenageralter: „Das finde ich perfekt, weil ich keinen Nachwuchs mehr möchte und es deswegen keinen Sinn macht, einen Mann mit Kinderwunsch zu daten.“ Gerade waren die beiden sechs Wochen im Urlaub in Südafrika. Auch außer Haus hält diese Liebe also.

Annika Ernst ist noch relativ neu beim „Berdoktor“, sie ist seit vergangenem Jahr an der Seite von Hans Sigl zu sehen. Man kennt sie auch aus „Beck is back!“, „In aller Freundschaft“ und „Einstein“.