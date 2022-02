Eben noch voll verliebt, jetzt schon wieder Single: Reality-Star Danni Büchner (53) muss die nächste Liebespleite in wenigen Monaten verknusen. „Goodbye Deutschland“-Kollege Sohel Abdoulkhanzadeh (34) hat mit ihr Schluss gemacht. Er beendet die Kurzzeit-Liebe nicht gerade auf die feine Art – und servierte die Witwe von Jens Büchner († 49) per WhatsApp ab, wie sie enttäuscht im TV erzählt.

Wochenlang brodelte die Gerüchteküche: Sind Danni Büchner und Sohel Abdoulkhanzadeh ein Paar oder sind sie’s nicht? Mitte Januar machte die Fünffach-Mama dann Nägel mit Köpfen und zeigte ihrer Instagram-Gemeinde ein Foto von ihrer Hand und der von Sohel, die ineinander verschlungen waren. Doch von der Innigkeit von vor wenigen Wochen ist nichts mehr über, wie Danni am Montagabend live in der RTL Dschungel-Nachbesprechung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach“ Moderatorin Angela Finger-Erben bestätigte.

Danni Büchner: Sohel Abdoulkhanzadeh macht per Whatsapp Schluss

Ihr Ex habe, ganz ungalant, einfach per Whatsapp mit ihr Schluss gemacht. „Ich bin traurig und will für die Zukunft gucken, dass ich einen soliden, ehrlichen, aufmerksamen Mann finde, der nichts mit der Öffentlichkeit zu tun hat und keinen Wert auf Social Media legt“, so Danni in der Show. Weiter erklärt sie: „Wir waren in einer Kennenlernphase, manchmal entwickeln sich Dinge durch äußere Umstände in eine andere Richtung.“ Was für äußere Umstände das waren, erläutert sie nicht weiter. Später fragt Moderatorin Finger-Erben, ob es Sohel mit der Beziehung um „Fame und Follower“ ging. Darauf Danni: „Vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber mir gibt es natürlich das Gefühl.“

Wie unter anderem „Vip.de“ berichtet, soll auch Sohel mittlerweile auf Dannis RTL-Auftritt reagiert haben und auf Instagram geschrieben haben: „Wenn eine Person, die du kurz vorher in Schutz nimmst, dich mit einem Hund vergleicht, obwohl diese Person keine öffentliche Schlammschlacht wollte.“ Offenbar hatte sie ihren Ex im Fernsehen zuvor mit einem Hund verglichen. Sohel weiter: „Zeigt, wie man sich täuschen kann in einer 43-jährigen Frau.“

Aber: Für Danni kommt es nicht in Frage, öffentlich über den Ex herzuziehen, wie sie bei RTL weiter sagt: „Ich war und werde auch nicht die Person, die öffentlich irgendwelche Schlammschlachten macht.“ Nun ja, das hörte sich vergangenen September noch etwas anders an. Im Podcast von Desiree Nick lästerte sie über Sohels Vorgänger Ennesto Monte, dass er ein „Fehltritt“ war und sich von ihr habe finanziell aushalten lassen.

Der konterte auf Instagram zuerst mit „Du bist so lächerlich, Frau Büchner“ – und polterte später dort noch heftiger los: „Ich will einfach dein wahres Gesicht nicht zeigen, denn ich möchte nicht, dass die Leute dich noch mehr hassen. Das ist nicht meine Art. Aber lass mich einfach in Ruhe.“ Hoffentlich bleibt es für die VOX-Auswanderin mit dem aktuellen Ex etwas friedlicher. (alp)