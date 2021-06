Liebesleben mit Laura: Der Wendler plaudert intime Details aus

Der Schlager-Star wurde in der Vergangenheit immer wieder von ihm veralbert. Doch dieses Mal widmeten sie sich einer gängigen Tradition am Vatertag: Oliver Pocher und Michael Wendler trafen sich an einer Tischtennisplatte, um sich zu betrinken. Dabei redeten sie viel über ihr Sex- und Liebesleben – letztendlich gab der Comedian mehr von sich preis, als viele sehen wollten.

Für Pochers Late-Night-Show spielten die beiden Männer in Köln Bierpong, tranken Schnäpse und gaben einiges aus ihrem Privatleben zum Besten. Dabei ging es sowohl um Wendlers angebliche finanzielle Probleme, wie auch um sexuelle Vorlieben.

Wendler und Pocher plaudern über Liebesleben

Wendler erzählte Pocher bei deren Treffen: „Eigentlich hat mir Laura ja eine Junggesellenabschiedsparty verboten. Sie hatte die Befürchtung, dass ich vielleicht eine andere kennenlerne.“ Pocher antwortet frech: „Nee, wir machen einen riesigen Bogen um den Kinderspielplatz!“ – eine Anspielung auf den großen Altersunterschied zwischen Michael Wendler (47) und seiner Verlobten Laura Müller (19).

Der Sänger lernte Laura Müller bekanntlich bei einem seiner Auftritte kennen, sie sei ein „Sechser im Lotto“ für ihn. Wendler verrät Pocher, dass Laura damals nach seinem Auftritt zu ihm ins Hotel gefahren sei, sie hatten da jedoch keinen Sex. Und auch Pocher erzählte von dem Beginn seiner Beziehung zu Ehefrau Amira: Sie hätten sich auf der Dating-Seite Tinder kennengelernt.

Ein weiteres Thema, über das sich die beiden Männer austauschten: sexuelle Vorlieben. Falls es Ehefrau Amira und die Wendlers Verlobte Laura noch nicht wussten, weder der Comedian, noch der Schlagersänger stehen auf Dusch-Sex. „Ich bin aus dem Alter raus. Solche Wünsche kann ich leider nicht mehr erfüllen“, so Wendler.

Wendler verrät Pocher: „Ich bin nicht pleite“

Doch es ging auch um ernstere Themen. Auf seine finanziellen Probleme angesprochen, erklärt Wendler: „Also unter uns: Ich bin nicht pleite. Ich habe nur keine 1,2 Millionen in Cash.“ Dennoch sollte 2020 das Jahr werden, in dem er durch seine Auftritte seine Schulden bezahlen wollte – doch Corona machte ihm einen Strich durch die Rechnung.

Für den Comedian nahm das feuchtfröhliche Zusammentreffen jedoch ein schlimmes Ende – genau wie für seine Fans, die sich das Video auf Instagram anschauten und größtenteils angeekelt reagierten: Pocher übergab sich mehrmals aufgrund seines Saufgelages. Zusätzlich seien drei Infusionen vom Arzt nötig gewesen, so der 42-Jährige. (vd)