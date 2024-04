Kurt Cobains Tochter: Emotionale Botschaft an ihren Vater

Die Nachricht versetzte die Musikwelt in einen Schock: Am 5. April 1994 nahm sich Kurt Cobain, Sänger der Grunge-Band Nirvana, das Leben. Passend zu seinem 30. Todestag meldete sich seine einzige Tochter Frances Bean Cobain mit einer sehr persönlichen Nachricht an ihren Vater.

Sie hatte nie die Chance, ihren Vater wirklich kennenzulernen. Als Kurt Cobain starb, war sie gerade einmal ein Jahr alt. „Ich wünschte, ich wüsste den Tonfall seiner Stimme, wie er seinen Kaffee mochte oder wie es sich anfühlte, nach einer seiner Gute-Nacht-Geschichten zu schlafen“, schrieb Frances Bean Cobain (31) auf Instagram.

Kurt Cobain erschoss sich mit einer Schrotflinte

Anfang März 1994 war die Tour seiner Band unterbrochen worden. Grund dafür waren die anhaltenden Magenschmerzen von dem Nirvana-Frontmann. Kurt Cobain erschoss sich am 5. April 1994 nach einer Überdosis Heroin mit einer Schrotflinte. Er wurde nur 27 Jahre alt.

Was bleibt, ist seine Musik. Durch die Lieder ihres Vaters fühlt sich Frances Bean Cobain mit ihrem Vater verbunden. „Ich habe so die Chance, ein wenig Zeit mit meinem Vater zu verbringen. Es fühlt sich dadurch manchmal an als wäre er wirklich überall.“

Kurz vor ihrer Geburt habe ihr Vater ihr einen Brief geschrieben. „Wo immer du hingehst oder wo immer ich hingehe, ich werde immer bei dir sein“, waren die letzten Zeilen. Dieses Versprechen habe er durch die Musik – trotz seines frühen Todes – gehalten. (zc)