Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Das gilt eindeutig auch für Autos. Während Star-Designer Luigi Colani den VW-Porsche 914 in den 1970er Jahren als „Kohlenkasten mit Schlafaugen“ veräppelte, hat das eigenwillige Fahrzeug bis heute seine Liebhaber, zum Beispiel Sänger Herbert Grönemeyer. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat er den Wagen, der jetzt in Stellingen zum Verkauf steht, einige Jahre besessen.

Fans von ihm und dem Auto haben jetzt in Hamburg die einmalige Gelegenheit, einen Porsche 914/6 zu kaufen, den der 67-jährige deutsche Superstar einst gefahren hat. Der Preis: 111.900 Euro.

Ingo Wetzel: Autohändler der besonderen Art in Stellingen

Ingo Wetzel (59) ist ein Autohändler der besonderen Art. Er verkauft fast nur ältere Autos mit „Seele“: Vom 124er Benz aus den 1990er Jahren für 11.000 Euro bis hin zum 1962er Alfa Spider für 189.000 Euro. Und so gleicht seine Verkaufshalle am Doerriesweg in Stellingen ein bisschen einem Automuseum. Auch wegen der eher gedeckten Farbe Ätnablau fällt der Porsche 914 hier nicht weiter auf.

Das „Momo Prototipo“-Lenkrad ist nicht serienmäßig. / Florian Quandt Das „Momo Prototipo“-Lenkrad ist nicht serienmäßig.

Doch bei diesem „Volksporsche“ handelt es sich um eine Seltenheit. Aber zunächst zur Geschichte des Porsche 914: Mitte der 1960er Jahre hatten Ferry Porsche und der VW-Boss Heinrich Nordhoff eine Idee: Porsche steuerte sein Sportwagen-Know-how bei und VW seine Erfahrung mit simpler Technik und preiswerter Massenfertigung.

Die Geschichte des ersten „Volksporsche“

1969 wurde der erste „Volksporsche“ vorgestellt. Beim 914/6 befand sich ein Sechszylinder-Mittelmotor im Auto. Die Leistung von 110 PS verhalf dem kleinen Renner zu damals beachtlichen 201 Kilometer pro Stunde. Das Problem: Der Preis von knapp 20.000 Mark lag nur 3000 Mark unter dem eines Porsche 911 T.

Der hatte den gleichen Boxermotor, aber 125 PS und war eben ein „richtiger“ Porsche. Also floppte das Sechszylinder-Modell. Bis 1973 wurden nur rund 3300 Autos verkauft. Der preiswertere 914er Vierzylinder mit 80 oder 85 PS fand mehr Abnehmer und wurde bis 1976 immerhin 115.000-mal verkauft.

Der Kofferraum ist für einen Porsche durchaus beachtlich. / Florian Quandt Der Kofferraum ist für einen Porsche durchaus beachtlich.

Der Porsche soll Herbert Grönemeyer gehört haben

Herbert Grönemeyer aber entschied sich 2014 in Berlin für besagtes Sechszylinder-Modell und fuhr den Wagen bis 2021. Den Namen des Stars will uns der Autohänder nicht bestätigen, Ingo Wetzel spricht nur von einem „Hammer-Auto“ welches einem sehr erfolgreichen deutschen Musiker gehört habe. In den Papieren jedoch taucht Grönemeyers Name auf.

Fakt ist: Herbert Grönemeyer ist Oldie-Fan, hat sogar als Beifahrer in einem Vorkriegs-Bentley schon bei der weltberühmten Oldtimer-Rallye Mille Miglia in Italien teilgenommen. Auch ein „Strich-Achter“ Mercedes Coupé hat der Sänger schon besessen.

Nun wartet sein „Volksporsche“ in Hamburg auf einen solventen Liebhaber.