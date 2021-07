Kuriose Kreation: Gwyneth Paltrow verkauft jetzt Kerze, die „wie mein Orgasmus riecht“

„Das hier riecht wie mein Orgasmus“. Mit diesen Worten versucht US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow (47), ihre neueste Erfindung an den Mann beziehungsweise die Frau zu bringen: eine ganz spezielle Duftkerze. Es ist nicht ihr erster kurioser Kerzen-Coup.

Was Frisches fürs Näschen gefällig? Schauspielerin und Unternehmerin Gwyneth Paltrow hätte da etwas im Angebot: Duftkerzen, die wahlweise wie ein Orgasmus riechen – oder wie Frau Paltrows Vagina. Behauptet die 47-Jährige zumindest.

Kein Witz: Eine Kerze mit dem Slogan „Das hier riecht wie meine Vagina“ entwickelte sich Anfang des Jahres in Paltrows Web-Shop „Goop“ zum Verkaufsschlager. Wie kommt man auf die Idee, eine Duftkerze so zu nennen?

Vom Scherz zum Duftkerzen-Namen

Wie Paltrow mal erzählte, sei der Name das Ergebnis eines Scherzes zwischen ihr und einem an der Herstellung beteiligten Parfümeur gewesen.Während beide an einem neuen Produkt tüftelten, fingen sie an, verschiedene Duftkombinationen zu testen. Bis die Unternehmerin an einem Punkt befand: „Uhhh, das riecht nach einer Vagina.“ Paltrow fackelte daraufhin nicht mehr lange, ließ den flapsigen Spruch auf die Kerzen drucken und landete einen Verkaufsschlager.

Was drin ist? Laut „Goop“- Homepage eine Mischung aus Geranienextrakt, Zitrusbergamotte, Amber und Zedernholzessenzen. Diese Kombination soll die Käufer in eine „fantasievolle, verführerische und raffiniert-warme Stimmung versetzen“, heißt es.

Neue Duftkerze von Gwyneth Paltrow soll 67 Euro kosten

Als findige Geschäftsfrau legte Paltrow nun nach. Die neue Orgasmus-Kerze, verpackt in einer Schachtel mit Feuerwerk-Aufdruck, soll mit Grapefruit-,Neroli-, Johannisbeer und Rosenduft überzeugen.

Ein Geruch, der „sexy, überraschend und wildansteckend“ sein soll, heißt es auf der „Goop“-Webseite. Der stolze Preis für das aufregende Erlebnis: 75 Dollar, also umgerechnet 67 Euro. Derzeit ist die Kerze noch nicht lieferbar – aber man kann sie vorbestellen. Sollte man vielleicht auch angesichts des Runs auf die Vagina-Variante.

Gute Nachricht übrigens für alle deutschen Fans: „Gwyn“ verschickt ihre Super-Kerzen auch ins Ausland!