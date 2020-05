Krasse Summe!: Pietro Lombardi verrät, was er monatlich verdient

Köln -

Für diese Summe müssen andere lange singen! DSDS-Juror Pietro Lombardi (27) hat in einem Interview Einblick in seine Finanzen gegeben. Nach eigenen Angaben verdient der Mann mit dem Käppi bis zu einer Million Euro im Monat!



Im Jahr 2011 gewann der Wahl-Kölner die Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar" (DSDS), mittlerweile sitzt er in der RTL-Sendung in der Jury. Und er hat noch andere Einnahmequellen. Was monatlich bei ihm auf dem Konto landet, hat er dem Bodybuilding-Youtuber Kevin Wolter nun im Interview verraten. Und das ist einiges!

Pietro Lombardi verrät, was er monatlich verdient

„Ich würde sogar sagen, dass ich mit Musik im Jahr am wenigsten verdiene", sagt Pietro Lombardi. Er sei Franchiser und habe Firmen, Immobilien und einen Supermarkt. Wie viel da im Monat rumkommt? Diese Frage ist ihm unangenehm, er druckst herum. Dann die Antwort: „In einem richtig guten Monat kann ich eine Million verdienen." Es müsse dann aber ein „richtig, richtig guter Monat sein" mit einem „krassen Deal". Davon gibt es aber nicht so viele. Immerhin: sein durchschnittlicher Verdienst liegt im Monat zwischen 100.000 und 200.000 Euro, so Lombardi.

Richtig viel Kohle – aber ein Lombardi habe auch hohe Kosten, so Lombardi. „Es gibt Monate, da gebe ich nur 4000 bis 5000 Euro aus, aber es gibt natürlich auch Monate, in denen ich 50.000 Euro ausgebe. Gibt's bei Dir ja auch. Wenn du dir zwei Uhren holst, ist das Geld weg", so der Shopping-Fan zum Bodybuilder. Der murmelt leicht verlegen: „Ja, aber 50.000 Euro, da bin noch ein bisschen weit weg von."

DSDS-Juror Pietro Lombardi gibt im Monat bis zu 50.000 Euro aus

Pietro und seine Ehefrau Sarah sind mittlerweile getrennt. dpa Foto:

Für andere Fans von Luxus-Shopping hat Pietro Lombardi noch einen Rat: „Ich sage jedem da draußen, man darf die Relation nicht vergessen. Ich weiß genau, was ich ausgebe und ich weiß genau, was ich habe. Auch wenn ich viel Geld ausgebe, ich habe eine klare Struktur im Kopf." Wer 200.000 Euro auf dem Konto habe, solle sich keine Uhr für 20.000 Euro holen.

Pietro Lombardi: danach sehnt er sich

In Sachen Finanzen läuft es bei dem DSDS-Mann derzeit also bombig. Was jetzt noch fehlt, ist Glück in der Liebe. Seit der Trennung von Ehefrau Sarah Lombardi läuft's mit den Ladys leider nicht so richtig rund. Single Pietro wünscht sich eine neue Freundin. Zuletzt flirtete er „Let's Dance"-Teilnehmerin Lilli Roncalli an.