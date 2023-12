Krasse Änderung: So will „Der Bachelor“ die Zuschauer zurückholen

RTL will in der kommenden „Bachelor“-Staffel gleich zwei Männer – statt wie bislang nur einen Mann – antreten lassen. „In der 14. Staffel gibt es eine spektakuläre Neuerung: Wir machen aus einem Junggesellen zwei Rosenkavaliere“, teilte der Sender am Montagmorgen auf seiner Website mit.

Beide Bachelor sollen dann für die Datingshow mit 22 Frauen nach Südafrika reisen und dort im besten Falle die große Liebe finden. Offenbar verspricht man sich davon mehr Spannung – immerhin könne ein „hitziger Konkurrenzkampf“ entstehen – oder auch eine „Bromance“. Fest stehe jedenfalls: „Es wird mehr gedatet, mehr geknutscht und mehr gekämpft als jemals zuvor.“

Zwei statt einem Bachelor: Zuschauer sind nicht begeistert

Bei vielen Zuschauern kommt das neue Konzept gar nicht gut an. „Wenn niemand mehr Lust auf einen Bachelor hat, ist es eine gewagte These, dass ZWEI die Lösung sind“, kommentiert eine Userin auf Instagram. Eine andere: „Wenn RTL dringend etwas ändern will, da die Quoten nicht mehr gestimmt haben.“

Und tatsächlich: Während die Einschaltquote über die Folgen hinweg im Jahr 2018 noch bei 30.000.000 lag, waren es 2023 nur noch 17.400.000 Zuschauer. Und auch die Teilnehmer scheinen immer unzufriedener zu werden: Immer mehr Frauen (und Männer bei der „Bachelorette“) reisen vorzeitig ab. Ob die Neueinführung diesem Trend entgegenwirken kann, wird sich zeigen.

Das könnte Sie auch interessieren: Feuer im Derby: Was das Ende der Pyro-Pause für St. Pauli bedeutet

Wer die beiden Bachelor sind, wurde noch nicht verraten. Die neue Staffel soll im Frühjahr 2024 starten. (dpa/prei)