Kontaktabbruch! Deshalb trennt sich Jennifer Aniston von ungeimpften Freunden

„Friends“-Star Jennifer Aniston hat eine klare Meinung pro Corona-Schutzimpfung – und lehnt Impfgegner ab. Sie trennte sich sogar von engen Freunden, die sich nicht impfen lassen wollen. Als das vor kurzem bekannt wurde, hagelte es Kritik – die Schauspielerin reagiert nun auf Instagram.

Jennifer Aniston gab bekannt, sich von „ein paar Leuten“ aus ihrem direkten Umfeld getrennt zu haben, weil sie sich nicht impfen lassen oder ihren Impfstatus nicht mitteilen wollten. Dafür wurde sie heftig kritisiert. Aniston reagierte nun in ihrer Instagram-Story. Das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND) berichtete zuerst.

Jennifer Aniston erklärt Kontaktabbruch mit Ungeimpften

Ein Fan fragte sie, warum sie sich überhaupt Sorgen mache, wenn sie ungeimpfte Menschen um sich habe. Schließlich sei sie selbst durch ihre Impfung geschützt. „Weil du, wenn du die Variante hast, immer noch in der Lage bist, sie an mich weiterzugeben“, so die 52-Jährige – und bezog sich damit auf die durch die Delta-Variante verursachten Durchbruchsfälle von Corona-Infektionen, die nach wie vor selten sind.

Es gehe jedoch nicht in erster Linie um sie. „Ich werde vielleicht ein bisschen krank, aber ich werde nicht ins Krankenhaus eingeliefert und sterbe auch nicht“, sagt Aniston. „Aber ich kann es jemandem übertragen, der nicht geimpft ist und dessen Gesundheit gefährdet ist – oder jemandem der eine Vorerkrankung hat – und deshalb würde ich sein Leben in Gefahr bringen“, führt die Schauspielerin aus.

Das sei der Grund, warum sie sich Sorgen mache. „Wir müssen uns um mehr kümmern, als um uns selbst“, fasst der Hollywood-Star zusammen. Aniston sprach sich bereits zu Beginn der Pandemie für Social Distancing und das Tragen von Masken aus. Ein Freund der Schauspielerin kämpfte im Krankenhaus um sein Leben. (vd)