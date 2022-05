Kind ist da: Rihanna erstmals Mama!

Pop-Star Rihanna (34) und ihr Freund, US-Rapper Asap Rocky (33), sind Medienberichten zufolge erstmals Eltern geworden. Die von der Karibikinsel Barbados stammende Sängerin habe bereits am 13. Mai in Los Angeles einen Jungen zur Welt gebracht, meldete das Promi-Portal „TMZ“ am Donnerstag (Ortszeit). Ein weiterer Pop-Star freut sich ebenfalls über Nachwuchs: Ed Sheeran (31).

Rihanna („Umbrella“) und Asap Rocky („Praise the Lord“) hatten mit einer Serie von Fotos im Januar bekanntgemacht, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten. Im April hatte die Künstlerin ihren Babybauch in einem Fotoshooting für die Modezeitschrift „Vogue“ zur Schau gestellt. Die 34-Jährige ziert auch das Cover der Mai-Ausgabe in einem orangeroten, hautengen Bodysuit aus Spitze.

Auch der TV-Sender CNN und das Magazin „People“ berichteten über die Geburt. Der Name des Kindes sei bislang noch nicht bekannt.

Asap Rocky hatte vor rund einem Monat Schlagzeilen gemacht, weil er in Los Angeles vorübergehend festgenommen wurde. Dem Musiker werde Körperverletzung unter Benutzung einer Waffe vorgeworfen, teilte die Polizei damals mit. Der Rapper gelte als Tatverdächtiger in einem Vorfall im November vergangenen Jahres in Hollywood. Nach Mitteilung der Polizei war ein Streit zwischen zwei Bekannten eskaliert, der mit Waffengewalt endete. Ein Opfer sei dabei leicht verletzt worden. Asap Rocky kam nach der Festnahme auf Kaution frei.

Grammy-Gewinnerin Rihanna ist auch als Unternehmerin erfolgreich: Das US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ schätzte ihr Vermögen im Sommer vergangenen Jahres auf 1,7 Milliarden Dollar (etwa 1,6 Milliarden Euro). Sie sei damit die zweitreichste Entertainerin nach TV-Moderatorin Oprah Winfrey. Ein Großteil des Vermögens stamme aus Rihannas Kosmetiklinie, hieß es.

Ed Sheeran freut sich über zweites Kind

Auch Popstar Ed Sheeran (31, „Bad Habits“) ist erneut Vater geworden. „Wollte euch alle wissen lassen, dass wir ein weiteres wunderschönes kleines Mädchen bekommen haben“, schrieb der Brite am späten Donnerstagabend auf Instagram. Daneben postetet er ein Foto von zwei winzigen weißen Söckchen, die auf einer Strickdecke in einem Babybett liegen. „Wir beide sind so in sie verliebt und im siebten Himmel, eine vierköpfige Familie zu sein.“

Der Sänger und seine Frau Cherry Seaborn sind seit Januar 2019 verheiratet. Das erste Töchterchen Lyra Antarctica kam im August 2020 zur Welt. Zahlreiche Menschen gratulierten Sheeran auf Instagram zu seinem zweiten Kind. (dpa/fbo)