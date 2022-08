Kim Kardashian, Sylvester Stallone: Sie verbrauchen viel mehr Wasser als erlaubt

Wasser Marsch in Hollywood! Wie die „Los Angeles Times“ berichtet, verstoßen mehrere US-Stars wie Kim Kardashian und Sylvester Stallone massiv gegen die Vorgaben zum Wassersparen in ihren Anwesen in Kalifornien. In den meisten Luxusvillen gilt hier: Mehr ist mehr.

Seit Jahren kommt es in Südkalifornien zu schweren Dürren – und immer wieder zu Waldbränden historischen und extrem zerstörerischen Ausmaßes. Die zuständige Wasserbehörde hat deswegen für einen Teil des Großraums Los Angeles eine Obergrenze für den Wasserverbrauch erlassen. Wie viel ein Haushalt verbrauchen darf, hängt von der Grundstücksgröße und der Zahl der Bewohner ab. Auch die Promi-Stadtteile Calabasas oder Hidden Hills, in denen zahlreiche Luxusvillen mit großen Gärten und Rasenflächen stehen, betrifft die Regelung.

Doch in den Prunkhäusern fließt und fließt das Wasser: So beruft sich die „Los Angeles Times“ auf Behördendokumente und berichtet, dass Reality-Star Kim Kardashian beispielsweise auf zwei ihrer Grundstücke in Hidden Hills im Juni rund 232.000 Gallonen Wasser mehr verbraucht, als ihr zustehen. Das entspricht fast einem Mehrverbrauch von 900.000 Litern.

„Los Angeles Times“: Promis verbrauchen viel mehr Wasser als sie dürfen

Ein Anwesen von Kim Kardashians Schwester Kourtney im nahegelegenen Calabasas habe rund 100.000 Gallonen Wasser mehr verbraucht als erlaubt, schreibt die „Los Angeles Times“ weiter. Auch auf einem Grundstück von „Rocky“-Star Sylvester Stallone wurden demnach im Juni 230.000 Gallonen Wasser mehr verbraucht als zulässig. Bisheriger Spitzenreiter: NBA-Star Dwyane Wade. Er und seine Familie hätten auf ihrem Anwesen in Hidden Hills ihr Budget im Mai um 489.000 Gallonen überschritten – so stark wie kein anderer Kunde.

Und was sagen die VIPs zu ihrem hohen Wasserverbrauch? Vertreter der Kardashians reagierten nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP. Ein Anwalt von Stallone erklärte hingegen gegenüber der „Los Angeles Times“, der Bericht stelle die „Situation“ falsch dar. Auf dem Anwesen des Schauspielers stünden rund 500 Bäume. Außerdem habe Stallone einige Rasenflächen absterben lassen, um Wasser zu sparen.

Los Angeles: Strafen für Verstöße gegen Wasservorgaben

Die Promis sind jedoch nicht die einzigen, die Wasser in Massen verbrauchen: Laut „Los Angeles Times“ überschreiten in den Gemeinden Calabasas and Hidden Hills mehr als 2000 Bewohner die zulässigen Wassermengen. Die Behörde habe deswegen Vorrichtungen in den Wasserleitungen angebracht, mit denen der Zufluss begrenzt werden kann.

Verstöße gegen die Vorgaben können mit Geldstrafen von hunderten Dollar geahndet werden – für prominente und nicht-prominente Multimillionäre ist das wohl eher leicht zu verschmerzen und kein wirklicher Grund, das Verhalten zu ändern. Vielleicht sorgt ein möglicher Imageschaden dann doch eher für Umdenken. (alp/afp)