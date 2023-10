Kein Promi-Bonus: Brooklyn Beckham und Ehefrau werden an Club-Tür abgewiesen

„Hier kommst du nicht rein!“ Auch für Promi-Nachwuchs gilt mitunter diese harte Ansage an der Club-Tür. Dies musste nun auch Brooklyn Beckham (24), der Sohn von David Beckham, erfahren. Er und seine Ehefrau Nicola (28) wurden jüngst an der Tür eines Pariser Nachtclubs abgewiesen.

Brooklyn Beckham und seine Liebste Nicola Peltz-Beckham wollten ihren Abend am Donnerstag eigentlich in einem angesagten Pariser Nachtclub ausklingen lassen – doch daraus wurde offenbar nichts: Wie das Promi-Portal „Page Six“ berichtet, wurde das Paar an der Tür des Promi-Hotspots „Raspoutine“ in der französischen Hauptstadt abgewiesen.

Brooklyn Beckham et sa magnifique épouse Nicola Peltz se font gentiment recaler à l'entrée d’une afterparty lors de la #ParisFashionWeek (video: @TaoualitAmar) pic.twitter.com/kTdgvIWHbG — Celebrities in Paris (@celebsinparis) September 28, 2023

Brooklyn Beckham wird in Pariser Club abgewiesen

Auf X (ehemals Twitter) kursiert ein Video, das den Moment zeigt, in dem das Paar von fünf Türstehern der Eintritt verwehrt wird. In dem geteilten Clip sind die beiden gegen 2.30 Uhr miteinander turtelnd in der Schlange zu sehen. „Können wir reingehen?“, hört man Brooklyn fragen. Nach einem kurzen Gespräch mit den Türstehern dann die Absage vor der Tür.

Warum dem Promi-Paar der Eintritt verwehrt wurde, ist unklar. Immerhin: Am nächsten Tag waren die beiden dann ausgeschlafen und saßen in der ersten Reihe der Show von Brooklyns Mutter Victoria bei der Paris Fashion Week. (alp)