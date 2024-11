Kardashian trägt Prinzessin Dianas riesiges Diamant-Kreuz – das sorgt für Kritik

Kim Kardashian (44) schmückt sich gern mit fremden Federn. Nach einem Fauxpas mit einem Kleid von Marilyn Monroe hat sie jetzt auf einer Gala in Los Angeles für Kopfschütteln gesorgt. Dieses Mal stößt sie Anhänger von Prinzessin Diana vor den Kopf.

Der Reality-TV-Star trug am Samstagabend auf der LACMA Art + Film Gala ein ganz besonderes Accessoire. In ihrem weit ausgeschnittenen Dekolleté fand sich ein großes, funkelndes Kreuz. Die verstorbene Prinzessin Diana trug das „Attallah“-Kreuz im Jahr 1987 auf einer Wohltätigkeitsgala in London. Dazu trug sie eine dunkle Samtrobe.

Prinzessin Diana trug das Kreuz 1987 auf einer Wohltätigkeitsgala in London. picture alliance/dpa/Getty/Sotheby\'s | Tim Graham Prinzessin Diana trug das Kreuz 1987 auf einer Wohltätigkeitsgala in London.

Lady Di, 1997 verstorben, trug das Schmuckstück als Leihgabe ihres Freundes Naim Attallah (1931-2021). US-Realitystar Kim Kardashian ersteigerte es im Januar 2023 im Auktionshaus Sotheby’s für umgerechnet 195.000 Euro, wie die BBC berichtet. Die Kette ist mit Amethysten und Diamanten besetzt und wurde von dem britischen Schmuckhersteller Garrard entworfen.

Auf Social Media erntet Kardashian für ihren Auftritt in Los Angeles vor allem Kritik. Viele bezeichnen sie in den Kommentarspalten als „vulgär“ und „respektlos.“

Es war nicht das erste Mal, dass sie mit einem Schmuck- oder Kleidungsstück einer berühmten Person auf dem roten Teppich erschien. Zur MET Gala 2022 in New York trug sie ein Kleid von Marilyn Monroe. Allerdings nicht irgendeins: Es war ausgerechnet die beige-funkelnde Robe, in der Monroe John F. Kennedy 1962 ein Geburtstagsständchen sang. Auch damals zeigten sich Fans schockiert. Nach dem Auftritt gab es Vorwürfe, das Kleid sei durch das Tragen beschädigt worden – eigentlich gehört es einem Museum. Der Reality-Star wies die Vorwürfe damals zurück.