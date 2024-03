Jorge González: „Ich bin alles, was die AfD hasst“

„Let’s Dance“-Juror Jorge González (56) ist schwul, kommt aus Kuba, wohnt in Deutschland und ist erfolgreich. Damit verkörpere er alles, was die AfD verurteilt.

Der in Hamburg lebende Choreograf fühlt sich in Deutschland wohl und frei. „Ich lebe den deutschen Traum. Natürlich ist nicht alles perfekt, aber ich habe hier viel Toleranz erfahren. Auch schon bevor ich bekannt war“, sagte er im Interview mit „Zeit Online“.

„Lets Dance“-Juror González: „Ich habe keine Angst“

Und das wolle er sich auch nicht von Rechten zerstören lassen. „Ich bin alles, was die AfD hasst: ein Homosexueller, ein Mulato, ein Migrant – und noch dazu erfolgreich. Aber ich habe keine Angst.“ Es gebe in Deutschland Platz für viele Menschen und auch mehr als genug Arbeit. Er ist überzeugt: „Die Rechten erstarken hier wie in der ganzen Welt, aber die Mehrheit denkt anders.“

Das könnte Sie auch interessieren: Geheimtreffen: MOPO durchkreuzt Pläne von Rechtsextremen – zum zweiten Mal

González ist als junger Mann aus Kuba in die damalige Tschechoslowakei gegangen und hat dort nach eigenen Angaben Nuklearökologie studiert. Während dieser Zeit war er auch in Wien, weil ein Freund ihn im Kofferraum seines Autos dorthin geschmuggelt hatte. Als Erstes habe er sich Mozartkugeln gekauft. „Die habe ich sofort aufgegessen und dabei die Leute beobachtet. Für mich schmeckt Kapitalismus nach Mozartkugeln.“ (dpa/mp)