Jobwechsel? Lena Meyer-Landrut macht ungewöhnliche Ausbildung

Tausche Mikro gegen Tätowiernadel: ESC-Star Lena Meyer-Landrut machte zuletzt mit einem schweren Reitunfall eher unschöne Schlagzeilen, doch nun überrascht sie mit einem neuen Hobby – sie lernt Tätowieren. Ob sie nun damit tatsächlich wirklich beruflich umsatteln will, hat sie in einem Podcast ausgeplaudert.

„The Voice“-Jurorin, Sängerin, Mutter, Werbegesicht – die 32-Jährige ist vieles und nun auch bald noch Tätowiererin, wie sie im „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“-Podcast von Autorin Giulia Becker erzählte.„Ich mache gerade eine (…) Ausbildung zur Tätowiererin“, so die ESC-Siegerin von 2009. Der Grund für das Erlernen der Körperkunst ist ganz einfach – und nachvollziehbar: „Weil ich Bock hab“, so Lena weiter.

Lena Meyer-Landrut wird Tätowiererin

Um das Tätowieren zu lernen, absolviere sie aktuell einen Online-Kurs, wie sie weiter erzählte. Für diesen habe sie sich „mit einer Zeichnung“ grafischer Formen beworben. „Dann wurde ich angenommen und kann mir jetzt die ganzen Videos angucken.“ Am Ende erhalte sie dann ein Zertifikat – „und dann ist man Tätowiererin.“

Bis sie dann aber wirklich auf menschlicher Haut Kunst stechen kann, dauert es noch etwas: Erst einmal müsse sie noch „an synthetischer Haut oder Bananen“ üben, so Lena im Podcast.

Eine wirkliche Jobperspektive sieht Lena darin allerdings nicht – das Ganze mache sie eher „just for fun“. „Ich bin sozusagen ein Hobby-Girl. Ich habe gerne Hobbys und dann finde ich das cool, dass ich tätowieren kann“, sagt sie. Die Ausbildung bezahle sie aus eigener Tasche, wie die Sängerin betont. (alp)