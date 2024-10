Jetzt ist es amtlich: Stefan Raab mischt beim ESC mit!

Stefan Raab kann es nicht lassen: Kaum zurückgekehrt ins TV-Business, lässt auch die Beteiligung am ESC nicht lange auf sich warten. In Kooperation mit der ARD und RTL wird der Entertainer den Vorentscheid 2025 organisieren.

Am Dienstagmorgen schreibt der Sender RTL auf Instagram: „Der deutsche Beitrag für den Eurovision Song Contest wird auch im kommenden Jahr per Vorentscheid bestimmt. Das Konzept für die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer verrät die ARD gemeinsam mit RTL und Stefan Raab in einer Pressekonferenz.“ Sie soll am 31. Oktober stattfinden und enthüllen, welche Rolle Raab genau spielt.

Mehr ESC-Erfolg mit Stefan Raab?

Schon im April 2024 hatte Raab nach „Bild“-Informationen einen senderübergreifenden Vorentscheid ins Spiel gebracht. Erfahrung hat er: 2010 entdeckte Raab Lena Meyer-Landrut. Mit „Satellite“ belegt Deutschland nach 28 Jahren wieder den ersten Platz. Er selbst holte im Jahr 2000 den fünften Platz mit „Wadde hadde dudde da?“

In den letzten Jahren fielen die Platzierungen eher dürftig aus. 2021 und 2022 waren es jeweils der vorletzte, 2023 sogar der letzte Platz. 2024 war es mit „Always on the Run“ von Isaak zumindest der 12. Platz. Der erste Platz ging an Nemo mit dem Song „The Code“. Der Wettbewerb findet damit 2025 in Basel statt.

ESC und Gameshow: Stefan Raab zurück im TV-Business

TV-Star Stefan Raab hatte sich 2015 vom Bildschirm verabschiedet. Nach einem Boxkampf die gegen ehemalige Boxweltmeisterin Regina Halmich im September diesen Jahres kündigte er seine Rückkehr an. Seither ist seine Gameshow „Du gewinnst hier nicht die Million“ auf der Streaming-Plattform RTL+ zu sehen.

Laut RTL hat Raab einen „Fünf-Jahres-Exklusivvertrag“ unterschrieben. Es seien „zahlreiche Showformate für RTL und RTL+ in Planung“, heißt es in einer Pressemitteilung des Senders. (mp)