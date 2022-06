Irre Überraschung! RTL holt Kult-Richterin zurück ins TV

Die ehemalige TV-Richterin Barbara Salesch soll auf die Bildschirme zurückkehren. Das gab der Sender RTL bekannt. Und noch ein weiterer ehemaliger Bekannter feiert sein Comeback bei dem Sender.

Zwölf Jahre lang hatte die Juristin Barbara Salesch in ihrer eigenen Gerichtsshow beim Sender Sat.1 Urteile in fiktiven Verfahren gefällt. 2012 wurde ihre Sendung abgesetzt.

Richterin Barbara Salesch bekommt eine Neuauflage

Wie das Onlinemagazin „DWDL.de“ nun berichtete, plant der Sender RTL in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Filmpool eine Neuauflage mit der mittlerweile 72-Jährigen.

Na, kommt sie Ihnen bekannt vor? Bald ist Barbara Salesch wieder häufiger zu sehen.

Vor ihrem Job beim Privatfernsehen war Barbara Salesch Staatsanwältin und Richterin in Hamburg – unter anderem in der Funktion als Vorsitzende Richterin einer Kleinen Strafkammer am Landgericht. 2012 zog sie sich aus der Öffentlichkeit zurück, beschäftigte sich als Malerin und Bildhauerin und begann ein Kunststudium.

Mit der neuen Show reagiert RTL auf sinkende Einschaltquoten – und hofft, dass sich das Alte bewährt. Laut „DWDL.de“ erzielen die Wiederholungen der eigenen Gerichtsshows auf dem Spartensender „RTL Up“ noch immer regelmäßig Spitzenquoten.

Deshalb plant der Sender in Zusammenarbeit mit Constantin Entertainment noch eine weitere Neuauflage: Schon bald soll auch der „Das Strafgericht“-Richter Ulrich Wetzel (65) wieder im Programm zu sehen sein. Seine Show lief von 2002 bis 2008. Die Ausstrahlungsdaten der beiden neuen Sendungen stehen noch nicht fest. (prei)