Ihre Mutter verrät darin pikantes Geheimnis: Michael Wendler und Laura: Eigene TV-Show

Köln/Cape Coral –

Sie sind ja soooo verliebt – und das sollen bald auch alle hautnah sehen können.

Und das nicht mehr nur auf ihren Social Media-Kanälen, sondern auch im TV.

Michael Wendler und Laura Müller: eigene TV-Show

Michael Wendler (47) und seine Laura (19) bekommen eine eigene TV-Show.

„Laura und der Wendler – total verliebt in Amerika“ läuft ab dem 21. Februar bei „TV Now“.

Die erste Folge der sechsteiligen Doku wird am 28. Februar auch im Free-TV bei RTL zu sehen sein.

Vorher am Abend läuft dort auch die erste Folge der neuen Staffel „Let’s Dance“ mit Laura Müller. Die Doku zeigt unter anderem ihre Vorbereitungen auf die Show.

„Let’s Dance“: Diese Promis sind 2020 dabei (hier lesen Sie mehr)

In der RTL-Programmankündigung heißt es: „Die sechsteilige Doku-Soap zeigt, wie sich das Pärchen in Amerika ein neues Liebesnest baut und Michael Wendler sogar ein Haus für seine Laura kauft. Das soll nun nach ihren Wünschen umgebaut werden – ungewöhnlich, denn der Sänger tauscht das Mikrofon gegen den Vorschlaghammer und legt selbst Hand an. Alles soll fürs gemeinsame Glück perfekt sein.“

„Teenager mit großem Dekolleté”: Model Alena Gerber schießt heftig gegen Laura Müller (hier lesen Sie mehr)

Auch Michaels Tochter Adeline, die er zusammen mit Ex Claudia Norberg (49) hat, ist darin zu sehen.

Laura Müllers Mutter verrät: „Sie war gar kein Wendler-Fan“

Und auch Lauras Eltern kommen in der Show zu Wort und enthüllen ein pikantes Geheimnis.

„Sie war gar kein Michael-Wendler-Fan“, sagt ihre Mutter bei ihrem ersten Besuch bei Laura und Michael in Amerika. Und auch ihr Vater schüttelt vehement den Kopf.

Die beiden haben allerdings immer erzählt, sie hätten sich bei einem Auftritt des Sängers kennengelernt. Bleibt die Frage, wieso Laura dort hingegangen ist, wenn sie den Sänger eigentlich gar nicht so toll fand… (sku)