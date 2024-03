„Ich liebe Rausch!“: Barbara Schönebergers überraschendes Geständnis zum 50.

Die Schöneberger – sie gilt als Allzweckwaffe der deutschen Fernsehunterhaltung. Am Dienstag wird sie 50 – und macht berauschende Erfahrungen, die sie sich früher verkniffen hat. Weil sie einfach zu brav war …

Sie moderiert, sie singt, sie talkt: Es ist wirklich schwierig, um die gebürtige Münchnerin herumzukommen. Barbara Schöneberger plaudert, fragt und scherzt sich durch Galas und TV-Formate: seit 2008 ist sie Co-Gastgeberin der „NDR Talk Show“, seit zwei Jahren moderiert sie „Verstehen Sie Spaß?“ und kürzlich wieder den deutschen Vorentscheid des Eurovision Song Contests.

Schöneberger ist stets präsent und inzwischen seit mehr als 25 Jahren im TV-Geschäft. Der Durchbruch gelang ihr mit der Talkshow „Blondes Gift“ (2001-2005), danach ging‘s dann richtig los mit der Karriere. „Jedes Jahr dachte ich mir so: Ist ja irre, es läuft immer noch. Ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, ich hab was dafür getan“, erzählte sie kürzlich in „Mit den Waffeln einer Frau“ – ihrem Podcast.

Barbara Schöneberger hat mit dem Rauchen angefangen

Karrieremäßig also alles top – aber privat hat die Schöneberger noch einiges nachzuholen. Im Podcast „Hotel Matze“ erzählte sie gerade, dass sie früher immer ganz brav war – meistens als einzige: „Ich war immer mit Menschen befreundet, die über die Stränge geschlagen haben. Alle haben getrunken, geraucht und gekifft und ich habe immer alle nach Hause gefahren.“ Im Nachhinein dachte sie sich da: „Scheiße, ich habe was verpasst.“

Damit ist jetzt Schluss: Schöneberger gönnt sich – und ist genervt von Leuten, die lieber auf alles verzichten: „Ich liebe Rausch. Ist ja wie Sex. Ist etwas ganz Tolles“, erklärt sie in dem Podcast. Neuerdings qualmt sie sogar: „Ich habe jetzt angefangen zu rauchen. Ich liebe dieses Gefühl, wenn man die Zigarette richtig doll reindrückt und es kribbelt in den Beinen. Es hat schon fast was von Belohnung und Entpflichtung.“

Dann wird es ja bestimmt auch eine wilde Geburtstagssause. Einen Vorgeschmack, wie sie feiern will, gibt sie mit einem Augenzwinkern bei Instagram. Da zeigt sie in einem Video die Tischordnung mit Gästen wie Barack Obama, Model Heidi Klum, Sänger Andreas Bourani und der Zahnfee.

Ob die alle kommen? Unwahrscheinlich. Aber das Essen, das soll es vom „Lebendbuffet“ geben: „Also, dass wir es nicht auf Platten haben, die Langusten, sondern dass das auf Körpern liegt.“ Na dann: Frohes Feiern!