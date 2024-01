Koch, Gastronom und Quoten-Garant: Mit Shows wie „Kitchen Impossible“ wurde Tim Mälzer zum wohl bekanntesten Fernsehkoch Deutschlands. In seiner „Bullerei“ in der Sternschanze kommen Fisch und Fleisch vom Grill auf den Tisch. Doch wo geht der prominente Koch in Hamburg selber gerne essen? Tim Mälzer hat der MOPO seine Lieblingsrestaurants verraten – vom günstigen Imbiss bis zum Sterne-Lokal. Vor allem die asiatische Küche hat es dem 52-Jährigen angetan.

Koch, Gastronom und Quoten-Garant: Mit Shows wie „Kitchen Impossible“ wurde Tim Mälzer zum wohl bekanntesten Fernsehkoch Deutschlands. In seiner „Bullerei“ in der Sternschanze kommen Fisch und Fleisch vom Grill auf den Tisch. Doch wo geht der prominente Koch in Hamburg selber gerne essen? Tim Mälzer hat der MOPO seine fünf Lieblingsrestaurants verraten – vom günstigen Imbiss bis zum Sterne-Lokal. Vor allem die asiatische Küche hat es dem 52-Jährigen angetan.

Jing Jing

Die Thaifood-Bar „Jing Jing“ ist Tim Mälzers absoluter Favorit in Hamburg. dpa Die Thaifood-Bar „Jing Jing“ ist Tim Mälzers absoluter Favorit in Hamburg.

Der Thailänder, eine Mischung aus Restaurant und Bar, ist Tim Mälzers absoluter Favorit in Hamburg: „Das ,Jing Jing‘ ist ein Laden, den ich selber gerne hätte. So würde ich gern Gastronomie machen“, sagt er. „Das Essen ist wirklich spektakulär gut. Ich habe noch nie einen besseren Papaya-Salat gegessen außerhalb Thailands. Es gibt hier auch geile alkoholfreie Cocktails.“ Der Papaya-Salat kommt mit grüner Papaya, getrockneten Shrimps, Fischsoße und Chili auf den Teller. Bei den Drinks werden auch außergewöhnliche Früchte wie Durian oder die Stachelannone verarbeitet. Erst vor kurzem hat das „Jing Jing“ bei den „Mixology Bar Awards“ in Berlin den Titel „Neue Bar des Jahres“ abgeräumt.

Waterloohain 7 (Eimsbüttel), Hauptgerichte 14,60-32,50 Euro, Papaya-Salat 10,90 Euro, Küche Di-Do 18-22 Uhr, Fr + Sa 18-22.30 Uhr, https://jing-jing.de

Asia Unique

Thanesor Lamichhane, Inhaber des „Asia Unique“, bewirtet auch oft Tim Mälzer. Patrick Sun Thanesor Lamichhane, Inhaber des „Asia Unique“, bewirtet auch oft Tim Mälzer.

Thai Curry, Teriyaki-Fisch, Hähnchen oder Tofu in Erdnuss-Soße – die Speisekarte im Imbiss „Asia Unique“ ist lang. Hauptgerichte gibt es ab 10,50 Euro. Einer der Stammgäste: Tim Mälzer. „Dort gibt man sich richtig Mühe. Sie haben noch viel mehr Kunden verdient, denn sie kochen wirklich anständig und traditionell thailändisch und nepalesisch“, sagt er zur MOPO. „Ich gehe immer rein und sage: Bitte, macht mir mal was Leckeres zurecht. Da wurde ich noch nie enttäuscht.“

Susannenstraße 18 (Sternschanze), Hauptgerichte 10,50-14,50 Euro, Mo-Fr 11-22.30 Uhr, Sa + So 12-22.30 Uhr, Tel. (040) 55 44 82 21, www.asia-unique-hamburg.de

Block House

Tim Mälzer mag auch das „Block House“ – hier das Restaurant am Jungfernstieg. Block House Tim Mälzer mag auch das „Block House“ – hier das Restaurant am Jungfernstieg.

Auch wenn Tim Mälzer nach eigener Aussage selten Fleisch ist, besucht er manchmal gern das Block House. „Hier bestelle ich am liebsten das Rib-Eye Steak, mit Ofenkartoffel und doppelt Sour Cream. Dazu ‘ne Spezi“, sagt er zur MOPO. 13 Restaurants der Traditions-Steak-Kette gibt es mittlerweile in Hamburg, die montags bis freitags auch einen Mittagstisch anbietet.

13 Restaurants in Hamburg, z.B. Jungfernstieg 1 (Altstadt), Hauptgerichte 12,50-40 Euro, 250 g Rib-Eye Steak mit Baked Potato, Brot und Salat 26,50 Euro, Tel. (040) 30 38 22 15, So-Do 11.30-22 Uhr, Fr + Sa 11.30-23 Uhr, www.block-house.de

Bianc

Mit Blick in die Küche: Spitzenkoch Matteo Ferrantino in seinem Sterne-Restaurant „Bianc“ dpa Mit Blick in die Küche: Spitzenkoch Matteo Ferrantino in seinem Sterne-Restaurant „Bianc“

Der italienische Spitzenkoch Matteo Ferrantino hat sich mit seinem Restaurant „Bianc“ in der HafenCity zwei „Michelin“-Sterne erkocht. Bei ihm sitzen die Gäste an runden Tischen und bekommen mediterrane Speisen wie Hummer-Ravioli, Iberico Schwein oder Entenleber serviert. Auch Tim Mälzer ist hier gern zu Gast: „Das ,Bianc‘ ist mein absolutes Lieblingsrestaurant hier in Hamburg, wenn es mal etwas Besonderes sein soll.“

Am Sandtorkai 50 (HafenCity), Menü 230 Euro, Mi-Sa ab 18.30 Uhr, Tel. (040) 18 11 97 97, www.bianc.de

Nikkei Nine

Matthias Förster leitet das „Nikkei Nine“, Hamburgs Top-Adresse für japanisch-peruanische Küche. Patrick Sun Matthias Förster leitet das „Nikkei Nine“, Hamburgs Top-Adresse für japanisch-peruanische Küche.

Es ist eine der beliebtesten Adressen der Hamburger Prominenz und Sterneköche: das „Nikkei Nine“ im Hotel „Vier Jahreszeiten“. Hier wird die klassische japanische Küche mit herzhaften Zutaten aus Peru ergänzt – es kommen edle Fleisch- und Fischgerichte auf den Tisch. Auch Tim Mälzer geht hier ein und aus. „Ich bin ein großer Japan-Anhänger. Hier gibt es eines der besten Sushis der Stadt“, sagt er. „Im ,Vier Jahreszeiten‘ treffe ich immer viele ehemalige Mitarbeiter von mir. In den meisten Fällen freue ich mich auch darüber (lacht). Das ist so eine Art nach Hause kommen, obwohl ich eigentlich gar nicht so ein schicker, feiner Typ bin. Aber im ,Nikkei Nine‘ kann ich kurz abschalten vom Alltag.“

Neuer Jungfernstieg 9-14 (Neustadt), Menü ab 89 Euro pro Person, Mo-So 18-24 Uhr, Tel. (040) 34 94 33 99, https://nikkei-nine.de

Zur Person

„Vierundzwanzigsieben kochen“ heißt das aktuelle Kochbuch von Tim Mälzer. Mosaik „Vierundzwanzigsieben kochen“ heißt das aktuelle Kochbuch von Tim Mälzer.

Tim Mälzer wurde 1971 in Elmshorn (Schleswig-Holstein) geboren. Seine Ausbildung zum Koch machte er im Hotel „InterContinental“ in Hamburg, sammelte später aber auch Erfahrungen bei Jamie Oliver und Christian Rach. Als erstes eigenes Restaurant eröffnete Mälzer 2002 „Das Weiße Haus“ an der Elbe. Heute konzentriert er sich voll und ganz auf die „Bullerei“ in der Sternschanze. Seit 2003 ist Mälzer auch im Fernsehen aktiv, angefangen mit „Schmeckt nicht, gibt’s nicht“. Heute ist er noch in den VOX-Shows „Kitchen Impossible“ und „Mälzer und Henssler liefern ab!“ zu sehen. Im Oktober hat Tim Mälzer sein neues Kochbuch „Vierundzwanzigsieben kochen“ veröffentlicht. Im November hat er mit Streetwear-Designer Chris „Fu“ Boszczyk eine eigene Eis-Marke auf den Markt gebracht.