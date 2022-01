Er ist charismatisch und irgendwie süß zugleich – und obendrein auch noch ein richtig guter Schauspieler: Seit den frühen Zeiten von Leonardo DiCaprio hat es wohl keinen Jungstar gegeben, der so präsent ist wie derzeit Timothée Chalamet.

Die braunen Wuschellocken, der verträumte Blick, das Charisma zwischen kleinem Bruder und Rasierwassermodel: Der 26 Jahre alte New Yorker, der einen amerikanischen und einen französischen Pass hat, ist einer der großen Stars der Generation Instagram. Da folgen dem jungen Mann übrigens mittlerweile mehr als 16,6 Millionen Fans.

Das „Time“-Magazin hob ihn gerade auf’s Cover. Und auch die „Vogue“ feiert seine Auftritte auf dem roten Teppich. Ein Mann, der Latzhosen mit Batik-Muster oder ein Strass-Geschirr von Louis Vuitton um den Oberkörper trägt. 2019 wurde Timothée obendrein vom „GQ Magazin“ als bestangezogener Mann ausgezeichnet. Und anders als viele Kollegen beschäftigt er keinen Stylisten: „Ich bezahle doch nicht jemanden dafür, dass er mir sagt, was ich anziehen soll! Mit das Beste an meiner Karriere ist, dass ich Klamotten von den coolsten Designern bekomme!“

Filmfans kennen den charmanten Chalamet aus „The King“, „Interstellar“, „Little Women“ oder „Beautiful Boy“. Die schwule Liebesgeschichte „Call Me by Your Name“ brachte ihm mit Anfang 20 eine Oscar-Nominierung ein. Dieses Jahr folgten „The French Dispatch“, das Science-Fiction-Epos „Dune“ und „Don’t Look Up“ auf Netflix, demnächst ist er in „Wonka“ zu sehen.

Chalamet kann Festivalfilme genauso wie Blockbuster, ist er ein sensibler Typ, der seiner Oma am Handy sagt, dass er sie lieb hat – so schreibt das „Time“-Magazin. Entzückend. Und, wen wundert’s, bei den Promi-Girls ist er beliebt: Er datet Lily-Rose Depp, die Tochter von Johnny Depp. Und mit Madonnas Tochter Lourdes war er auf der Highschool in New York zusammen. „Ich respektiere ihn sehr. Mein erster Freund“, verriet sie „Vanity Fair“.

Und wem verdankt er nun Lebensfreude und Karriere? „Ich weiß, dass klingt kitschig, aber ich kann da nur meinen Eltern danken. Ich wurde immer geliebt und supported“, so Timothee, der Traum(schwieger)sohn. (dpa/miri)