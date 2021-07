Hilfe, Zickenalarm! : Diese Dschungel-Stars treten in neuer RTL-Show an

Rösrath –

Eins ist schon vorher sicher: Diese Show dürfte für ordentlich Zündstoff sorgen! Seit dieser Woche dreht RTL eine neue Show – und mit von der Partie sind dabei unter anderem die ehemaligen Dschungelzicken Sarah Knappik (33) und Helena Fürst (46). Und ausgerechnet die beiden nicht ganz so einfachen Damen müssen bei „Like me I’m famous“ um die Sympathien der anderen Kandidaten kämpfen.

Seit Mittwoch laufen in einem Haus in Rösrath in Nordrhein-Westfalen die Dreharbeiten für die neue Show, die ein Mix aus Dschungelcamp und „Sommerhaus der Stars“ sein soll. Dies berichtet die „Bild“-Zeitung.

Neue RTL-Show „Like me I’m famous“ mit Sarah Knappig

Bisher ist noch nicht viel bekannt, nur so viel: Die zehn Kandidaten müssen von ihren Mitbewohnern „Likes“, also Sympathiepunkte sammeln. Auch ein Handel mit diesen „Likes“ soll möglich sein. Wer am Ende die meisten davon hat, gewinnt – und erhält 100.000 Euro.

Wird wegen ihrer oft nervigen Art auch gerne „Höllena“ genannt: Reality-Star Helena Fürst. dpa Foto:

Wie genau sich die Promi-Kandidaten voneinander überzeugen sollen, ist noch nicht bekannt.

Neben den beiden Ex-Dschungelcamperinnen, die mit ihrem Gezicke im australischen Busch bei den anderen Mitcampern für den ein oder anderen Nervenzusammenbruch sorgten, sollen auch noch Schlager-Star Melanie Müller, Bachelorette-Kult-Kandidat Aurelio Savina und „Köln 50667“-Darsteller Alexander Molz einziehen.

Ab Herbst wird die neue Trash-Show zunächst auf TV Now, dem RTL Streaming-Portal, zu sehen sein. Na, wenn das mal kein fröhliches Trash-Fest wird! (alp)