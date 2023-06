„Heute-Show“-Mitglied rechnet ab: „Stimmung gegen Andersdenkende“

Mehr als zehn Jahre lang war Christine Prayon (49) als „Birte Schneider“ in der ZDF „Heute-Show“ zu sehen. Doch damit ist Schluss: Die Kabarettistin hat die erfolgreiche Satiresendung verlassen – und das bereits im vergangenen Herbst, wie erst jetzt bekannt geworden ist. Ihr Vorwurf: Es werde dort zu sehr Stimmung gegen Andersdenkende gemacht.

Ihren Abschied aus der „Heute-Show“ verkündete Christine Prayon am Mittwoch selbst in einem Interview mit der „Kontext: Wochenzeitung“. „Ich habe mit der Art, wie die großen gesellschaftlich prägenden Themen seit Corona behandelt werden, zunehmend Bauchschmerzen bekommen. Ich habe auch mit den Verantwortlichen dort geredet und betont, dass ich mich nicht daran beteiligen will, Andersdenkende der Lächerlichkeit preiszugeben“, sagte die 49-Jährige.

ZDF: Kabarettistin Christine Prayon verlässt „Heute-Show“

Satire dürfe aus ihrer Sicht den Diskurs nicht verengen. „Und jetzt findet genau dies wieder statt beim Krieg in der Ukraine. Da werden Narrative und Positionen von Gruppen, die gesellschaftlich in der Hierarchie weit oben stehen, unablässig wiederholt und gleichzeitig wird Stimmung gegen Andersdenkende gemacht.“ Für Prayon habe das mit Satire nichts mehr zu tun.

Moderator Oliver Welke führt seit 2009 durch die ZDF-„Heute-Show“. dpa/ZDF | Julia Feldhagen Moderator Oliver Welke führt seit 2009 durch die ZDF-„Heute-Show“.

Zuletzt war die Kabarettistin im September 2022 als „Birte Schneider“ an der Seite von Moderator Oliver Welke (57) zu sehen. „Ich bin lange nicht aufgetreten wegen meiner Post-Vac-Erkrankung, aber ich habe deswegen keine Sendung verpasst“, erklärte Prayon.

Das könnte Sie auch interessieren: Gendern, Gebühren: So will die Union ARD und ZDF umgestalten

Die „Heute-Show“ habe sich aus ihrer Sicht verändert, weder in ihrer Rolle noch als Christine Prayon passe sie mehr in die ZDF-Sendung. „Ich muss mich identifizieren können mit einer Rolle, das ist eine politische Satiresendung und keine Rolle wie im ‚Tatort‘“.

Auch in der „Anstalt“, der monatlichen ZDF-Kabarettsendung von Max Uthoff (55) und Claus von Wagner (45), werde die 49-Jährige nicht mehr auftreten. Sie habe für sich einen „Schlussstrich“ gezogen – obwohl das ZDF die Tür für eine Rückkehr offiziell offen gelassen habe. „Ich habe mich wohl erfolgreich mit meinem Programm und meinen Ansichten aus vielen Sachen rauskatapultiert“, laute ihr Fazit.

Christine Prayon: Kritik an ZDF-Satiriker Jan Böhmermann

Für die Arbeit ihres Ex-Senderkollegen Jan Böhmermann fand Christine Prayon gegenüber „Kontext“ ebenfalls kritische Worte. Der 42-Jährige sorge mit seinem „ZDF Magazin Royale“ für Spaltung: „An eine Sendung kann ich mich noch gut erinnern. Da ging es um Nichtgeimpfte, und dann lehnte er sich zurück und zeigte zwei Stinkefinger. Ich dachte, wie kann man das machen?“