Helene Fischer-Fans müssen jetzt ganz stark sein, denn auch dieses Jahr müssen sie auf ihr beliebtes Weihnachtsritual verzichten – die „Helene Fischer Show“ fällt wieder aus! Schuld an der Absage ist wie schon im vergangenen Jahr Corona. Aber: Auf die enttäuschten Fans wartet eine Überraschung, auf die sie sich schon ganz bald freuen können.

Neben Weihnachtsbaum, Geschenken und leckerem Essen hat sich die Show des Schlager-Stars in den vergangenen Jahren schon zum festen Fest-Ritual gemausert. Weihnachten ohne das mehrstündige Spektakel aus Schlager, Musical, Akrobatik und internationalen Gästen von der „Fischerin“? Eigentlich undenkbar. Und: Seit 2011 fährt das Format am ersten Weihnachtsfeiertag regelmäßig bombastische Quoten ein.

Manager von Helene Fischer: „Weitere Zusammenarbeit mit ZDF ist beschlossen“

Doch letztes Jahr machte die Pandemie eine Aufzeichnung mit Publikum schon unmöglich, stattdessen wurde ein Best-Of der vergangenen Jahre ausgestrahlt. Dieses Jahr leider das gleiche Spiel. „Aufgrund der nach wie vor geltenden Beschränkungen für solch große Publikumsveranstaltungen haben wir uns, gemeinsam mit Helene Fischer, schweren Herzens dazu entschlossen, auch in diesem Jahr auf die „Helene Fischer Show“ zu verzichten“, teilte das ZDF am Sonntag auf Anfrage mit.

Fischers Manager beruhigte die Fans aber – die Show ist nicht für immer auf Eis gelegt: „Eine langfristige Fortsetzung unserer Zusammenarbeit mit dem ZDF ist beschlossene Sache“, teilte Uwe Kanthak der Deutschen Presse-Agentur mit.

Helene Fischer: Film zum neuen Album im Oktober im ZDF

Ihn hätten „viele besorgte Anfragen seitens der Fans und Medienpartner“ erreicht, nachdem bekannt wurde, dass die Show wegen der Corona-Pandemie ausfällt. „Die Absage bezieht sich ausschließlich auf die für dieses Jahr geplante Show“, so Kanthak. „Grund für die Absage sind die durch die Corona-Pandemie verursachten Unsicherheiten in Bezug auf zum Beispiel die Reisemöglichkeiten internationaler Stars und auf die generelle Durchführbarkeit einer solch großen Showproduktion im Dezember.“

Doch es gibt auch eine gute Nachricht für die Fans des Schlagerstars: Vor wenigen Tagen hatte Fischer ihr neues Album angekündigt. Dazu soll es ein exklusives Format im ZDF geben, wie der Sender am Sonntag weiter mitteilte: einen Musikfilm am 16. Oktober. Das Album „Rausch“ solle am 15. Oktober erscheinen, hatte Helene Fischer selbst auf Instagram geschrieben. Anfang August hatte sie ihre neue Single „Vamos a Marte“ vorgestellt, die sie zusammen mit dem puertoricanischen Superstar Luis Fonsi singt. (alp/dpa)