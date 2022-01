Helene Fischer jetzt Mama: Ihr Baby soll da sein

Im Herbst wurde es offiziell: Die Lieblingssängerin der Deutschen wird Mutter. Jetzt berichtet „Bild“, dass es so weit ist: Ihr erstes Kind ist da!

Wie das Blatt aus dem Familienumfeld der Sängerin erfahren haben will, brachte sie schon „rund um Weihnachten“ ein gesundes Mädchen zur Welt. Und das wohl nicht in einem Krankenhaus, sondern mit einer Hausgeburt in ihrem Domizil am Ammersee. Also ungestört, ganz privat und ganz entspannt.

Dass überhaupt bekannt wurde, dass Helene schwanger ist, war erst gar nicht im Sinne der öffentlich extrem zurückhaltenden Sängerin. Fischer dementierte die Nachricht allerdings nicht, sondern kommentierte: „Nun ja, jetzt ist’s raus.“

Helene Fischer: „Ich bin sehr glücklich gerade“

Ihren ersten Auftritt mit Babybauch hatte sie anschließend in der Jubiläumsshow von „Wetten, dass…?“. Auch da äußerte sie sich allerdings mit keinem Wort zu ihrer deutlich sichtbaren Babykugel. In einer TV-Doku über sich erklärte die Schlagerqueen aber: „Ich bin sehr glücklich gerade. Besser kann es nicht laufen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Offiziell! Helene Fischer ist schwanger

Fans hoffen natürlich jetzt auf das Rundum-Happy-End und warten darauf, dass Helene und ihr Verlobter Thomas Seitel ihr neues Familienglück mit einer Hochzeit krönen. Aber erstmal genießen die beiden sicher die Zeit mit ihrem Baby.