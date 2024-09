Heimliche Hochzeit! Thomas Gottschalk hat „Ja“ gesagt – barfuß am Strand

Moderator Thomas Gottschalk (74) hat noch einmal geheiratet. Im kleinsten Kreis mit nur drei Gästen, gab er seiner Karina (62) das Jawort. Ganz in weiß – und ganz entspannt, barfuß am Strand auf Ibiza.

Nur Melinda, die Tochter von Karina und die engsten Freunde des Paares, Jonica Jahr-Goedhart und Jan Goedhart, waren dabei, als am 23. August die Hochzeitglocken leuteten – genau sechs Jahre nachdem die beiden sich auf dem Geburtstag eines gemeinsamen Freundes kennengelernt und sich sofort verliebt hatten. Das Ehepaar hatte für die Zeremonie eine Villa auf Ibiza mit direktem Blick auf das Meer gemietet, wie die „Bild“ berichtete.

Moderator mit emotionalem Instagram-Post nach der Trauung

Auf Instagram meldet sich der Moderator mit ungewohnt privaten und liebevollen Worten. „Ihr kennt mein Showmaster-Gesicht, aber Karina hat mir ins Herz geschaut. Deswegen sind wir jetzt für immer ein Paar“, schreibt er und teilt private Einblicke.

Gottschalk-Hochzeit: Ehepaar feiert am Strand auf Ibiza

Bereits kurz nach der Trauung sollen Thomas und Karina Gottschalk, wie die Braut jetzt heißt, in Badehose und Bikini mit ihren Freunden gefeiert haben.

„Ich fand es toll, dass ich bei unserer Hochzeit ein paar Touristen gesehen habe, die Fische durch den Glasboden eines Ausflugsbootes fotografiert haben. Aber für uns hat sich niemand interessiert. Weder Urlauber noch Profis“, erklärte Gottschalk im Gespräch mit der Zeitung.

Für Thomas Gottschalk ist es bereits die zweite Ehe

Nach der Trauung auf Ibiza folgte am 27. August die standesamtliche Hochzeit in Baden-Baden. Für Thomas Gottschalk ist es bereits die zweite Ehe. Zuvor war er mehr als vierzig Jahre mit seiner Ex-Frau Thea verheiratet.

Das könnte Sie auch interessieren: „Total surreal“: Hamburger Olympia-Heldin Henseleit plant Hochzeit mit ihrem Trainer

Die neue Ehe sei auch ein Zeichen, dass man auch im höheren Alter noch den oder die Richtige finden kann. „Mit unserer Hochzeit wollen wir natürlich auch allen Mut machen, die an ein spätes Happy End glauben. Schade, dass uns Jennifer Lopez und Ben Affleck so in den Rücken gefallen sind“, hat der Moderator im Interview lachend erklärt. (zc)