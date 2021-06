Heidi Klum und Ex-Mann Seal: Mega-Streit um die Kids – jetzt gehts sogar vor Gericht

LOS ANGELES –

Heidi Klum hat alles im Griff: Happy Family, perfektes Patchwork-Glück und ein super Verhältnis zu ihrem Ex-Mann Seal. So das sorgfältig gepflegte Image. Aber die Wahrheit ist bitter und böse: Die „Model-Mama“ zofft sich gerade gerichtlich mit ihrem Ex, wirft ihm „Missgunst“ und „Desinteresse“ vor. Was ist da los?

Heidi hat Stress mit dem Ex – und zieht jetzt sogar vor Gericht! Worum es geht? Sie steht ab Oktober wieder für „Germany’s Next Topmodel“ vor der Kamera – und zwar in Deutschland. Ihre vier Kinder Leni, Henry, Johan und Lou möchte sie für drei Monate gern mitnehmen.

Seal hat Angst um die Kinder – wegen Corona

Aber genau das passt Seal nicht: Aus Angst vor Corona will er verhindern, dass die Sprösslinge nach Germany reisen. Für Heidi erstens unverständlich und zweitens total inakzeptabel. „Ich bin mir sehr wohl der notwendigen Vorsichtsmaßnahmen bewusst, die aufgrund von Covid-19 getroffen werden müssen, und ich würde meine Kinder nie einem Risiko aussetzen“, schreibt sie in dem Eilantrag, mit dem sie eine Anhörung vor dem Familiengericht erreichen will.

Wie garstig die Stimmung beim einstigen Traumpaar ist, machen Heidis Ausführungen deutlich, aus denen das „People“-Magazin zitiert. „Obwohl ich karrieremäßig sehr beschäftigt bin, haben unsere Kinder für mich oberste Priorität. […] Ich höre ihnen zu und helfe ihnen, ihre täglichen Probleme zu lösen – etwas, wozu Henry (Seal) bislang nicht in der Lage war“, schreibt sie.

Brief von Tochter Leni: „Ich habe dich so sehr lieb, Papa!“

Und: „Seal hat, wenn überhaupt, nur sporadisch Zeit für sie.“ Ganz schön harter Tobak. Heidi lässt sich übrigens von Staranwältin Lauren Wasser vertreten, die als Hollywoods Hardcore-Verteidigerin gilt.

Sanfter, aber genauso entschlossen klingt Tochter Leni, die dem Antrag einen handgeschriebenen Brief beigelegt hat. „Die Reise nach Deutschland sei eine „großartige Möglichkeit“. Leni endet mit den Worten: „Ich habe dich so sehr lieb, Papa!“ Und damit erreicht sie vielleicht mehr als die härteste Anwältin … (miri)