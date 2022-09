Harry und Meghan in Düsseldorf: So lief der Royal-Besuch

Bei strahlendem Sonnenschein brachten Prinz Harry und Herzogin Meghan am Dienstag einiges an Glamour an den Rhein. Während die Düsseldorfer Royal-Fans das prominente Paar aus Übersee beim Bad in der Menge ganz nah genießen konnten, pfeifen die beiden aber wohl auf Familienbesuch in Großbritannien.

In luftig-legerer Sommergarderobe schritten der Prinz und die Herzogin über einen roten Teppich hin zur blauen Tür des Rathauses. Dann das übliche Besuchsprogramm: Empfang im Rathaus, Unterschrift im Goldenen Buch der Stadt und Hände schütteln. Danach nahmen sie sich Zeit für die Fans draußen, die seit Stunden gewartet hatten.

Harry und Meghan besuchen Düsseldorf

Auch Düsseldorfs Ex-Bürgermeisterin und heutige Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ließ sich den Blitz-Besuch nicht entgehen und sagte:. „Ich bin erfreut, weil der Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages unter unserer Federführung erreicht hat, dass die Invictus Games nach Deutschland kommen.“ Genau, das war ja auch der Grund, warum Harry und Meghan an den Rhein kamen: Um Werbung für die paralympischen Wettkämpfe von Kriegsveteranen zu machen, die 2023 erstmals in einer deutschen Stadt ausgetragen werden.

Nächster Stopp ihrer Europa-Reise: Harrys Heimat London. Die Royal Family treffen sie nicht. Wie der „Mirror“ berichtete, sollen sie eine Einladung von Prinz Charles ausgeschlagen haben. Auch Bruder William und Herzogin Kate kommen nicht in den Genuss der in die USA ausgewanderten „Exit Royals“. Scheint also noch alles ziemlich angespannt zu sein bei Harry und seiner Familie.