Harald Schmidt feiert bei Sommerfest an der Seite von Maaßen – so begründet er das

Der frühere Late-Night-Talkmaster und Entertainer Harald Schmidt hat seinen Besuch bei einem Sommerfest der Schweizer Zeitung „Weltwoche“ an der Seite von Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen mit Recherchen begründet. Um Provokation sei es ihm bei seinem Besuch nicht gegangen, eher darum, zu recherchieren, sagte Schmidt der „Zeit“ laut Vorabmeldung vom Mittwoch.

„Letzten Endes bin ich Autor“, ergänzte der 66-Jährige. „Ich verwerte das, was ich erlebe, auf der Bühne – ich gehe dorthin, wo ich Material erwarte.“ Ihm sei vorher bewusst gewesen, dass er dafür kritisiert werde. „Natürlich kann ich mir die Aufregung ausrechnen, die ich ernte, wenn ich dahin gehe.“ Dies sei ihm aber „egal“, betonte Schmidt in dem Interview mit der „Zeit“.

Harald Schmidt posierte mit Maaßen und Matussek

Fotos von Schmidt bei dem Sommerfest waren in der vergangenen Woche in sozialen Medien aufgetaucht und hatten Kritik ausgelöst. Auf dem Sommerfest war unter anderem auch der frühere deutsche Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zu Gast. Dem CDU-Politiker werden Rechtspopulismus sowie die Verwendung verschwörungsideologischer und antisemitischer Sprache vorgeworfen. Die CDU-Parteispitze strengte ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn an.

Matthias Matussek, Hans-Georg Maaßen und ja, wirklich, Harald Schmidt. pic.twitter.com/EADLgHwQg4 — Ann-Katrin Müller (@akm0803) August 24, 2023

Den Fotos zufolge war auf dem Sommerfest der „Weltwoche“ unter anderem auch der deutsche Publizist Matthias Matussek anwesend, der als Vertreter der Szene der sogenannten Neuen Rechten gilt. Dabei handelt es sich laut Verfassungsschutz um ein informelles Netzwerk von Rechtsextremisten und Nationalkonservativen, die „teilweise antiliberale und antidemokratische Positionen“ propagieren.

Das könnte Sie auch interessieren: AfD-Stadtrat beschmiert Ukraine-Autos mit Hakenkreuzen

Die „Weltwoche“ gehört dem umstrittenen Schweizer Verleger Roger Köppel. Er sitzt seit 2015 für die rechtspopulistische Schweizerische Volkspartei als Abgeordneter im Schweizer Nationalrat, dem Parlament des Nachbarlands. (mp/afp)