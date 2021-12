Der Retro-Hype geht weiter! Nachdem bereits „Wetten, dass…“ und „TV Total“ ihre Rückkehr auf die TV-Bildschirme der Nation feierten, haut RTL nun einen nächsten Nostalgie-Kracher raus: Die Kult-Komödie der Neunziger, „Club Las Piranjas“ mit Hape Kerkeling, kommt als Mini-Serie zurück!

In vier Folgen wird es erst auf RTL+ und später bei RTL in der Satire auf den Pauschal-Cluburlaub ein Wiedersehen mit berühmten Figuren aus dem Film von 1995 geben. Wobei einer natürlich nicht fehlen darf: Hape Kerkeling, der wieder in die Hauptrolle des gerissenen Animateurs Edwin Öttel schlüpft. Komiker Kerkeling sagt dazu: „Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit Regisseur Sven Unterwaldt und ein Wiedersehen mit den großartigen Schauspielerinnen Angelika Milster und Judy Winter. Wer noch alles dabei sein wird, verrate ich nicht. Nur so viel: Es wird ein Knaller!“

„Club Las Piranjas“: Film mit Hape Kerkeling kommt als Serie zurück

Und darum wird es in der Neuauflage gehen: Edwin Öttel (Hape Kerkeling) hat im Leben nicht wirklich viel richtig gemacht – dafür aber einiges falsch. Auch seine Karriere als Animateur hat er eigentlich längst an den Nagel gehängt. Doch als er plötzlich von der Vergangenheit eingeholt und auf geheime Mission entsandt wird, begibt sich die ehemalige Animateurs-Legende wieder ins Urlaubsparadies, wo nicht nur nervige Pauschaltouristen warten.

Ein Wiedersehen mit Edwins ehemaliger Kollegin Biggi Jakobs, damals wie heute gespielt von Angelika Milster, und der Hoteldirektorin Renate Wenger, erneut gespielt von Judy Winter, ist ebenfalls „all inclusive“. Voraussichtlicher Produktionsbeginn von „Club Las Piranjas“ ist Anfang 2022, die Ausstrahlung ist für Ende 2022 auf RTL+ und später bei RTL geplant.

Seit einiger Zeit ist Hape Kerkeling wieder zurück auf der Bildfläche und hat seine mehrjährige Auszeit beendet. Sein TV-Comeback feiert er aktuell bei Vox – mit der Reise-Doku „Hape und die 7 Zwergstaaten“ und seinem Bühnencomeback „Ein Abend mit Hape Kerkeling“, das er am 6. Dezember ebenfalls auf Vox feierte. (alp)