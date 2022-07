Hamburger Sängerin „Blümchen“: Jasmin Wagner ist schwanger

Erst am Mittwoch berichtete Jasmin Wagner über das Ende ihres Scheidungsprozesses – und schon am nächsten Tag hat die Pop-Ikone aus den 90ern neue Nachrichten: Sie spricht dabei selbst von ihrem „größten Abenteuer“ – die Sängerin ist schwanger! Herz an Herz – wie es in einem ihrer Hits heißt.

„Keine Kinder zu bekommen, muss auch okay sein für die Gesellschaft.“ – so lautete die Botschaft von Jasmin Wagner im Jahr 2020. Damals wurde sie noch ständig nach Kindern gefragt, was zu dem Zeitpunkt jedoch laut der Pop-Sängerin einfach nicht zu ihrer Lebensplanung passe. Das gehört nun jedoch der Vergangenheit an, auch wenn sich an der Wahrheit des Satzes nichts geändert hat – denn die „Blümchen“-Sängerin ist schwanger.

„Blümchen“-Sängerin Jasmin Wagner ist schwanger

Die frohe Botschaft teilte die 42-Jährige auch am Donnerstag auf ihrem Instagram-Kanal. Auf einem Bild posiert die Sängerin in einem Shirt mit der Aufschrift „got baby!“, darunter unter anderem der Hashtag mit den Worten „das größte Abenteuer meines Lebens“.

So sei erst jetzt diese tiefe Sehnsucht entstanden, wie die Musikerin der „Bild“ erklärte. „Es ist spannend und aufregend zu beobachten, wie die Natur das Zepter übernimmt. Trotzdem bin ich superfit. Erfreulicherweise habe ich nur Appetit auf gesunde, frische Lebensmittel“, wie die Sängerin weiter berichtet. Das Baby, welches im Winter auf die Welt kommen soll, mache sie dabei „entspannt und lässig“.

Das Geschlecht des Kindes stehe dabei schon auf einem Zettel, der sei jedoch noch verschlossen: „Noch haben wir ihn nicht geöffnet und warten auf den passenden Moment“, wie sie der „Bild“ erklärt.

Der Vater sei ein dänischer Modeunternehmer, mit dem sie seit eineinhalb Jahren zusammen sei. Erst am Mittwoch verkündete Jasmin Wagner das Ende der Scheidung von ihrem langjährigen Ehemann Frank Sippel, von dem sie sich vor zwei Jahren getrennt hatte. (to)