H.P. Baxxter: Seine neue Liebe ist 37 Jahre jünger – böse Kommentare

Scooter-Frontmann H.P. Baxxter (59) hat eine neue Frau an seiner Seite! Sie heißt Sara und ist 37 Jahre jünger als der in Hamburg lebende Superstar. Die beiden wurden verliebt auf Sylt gesehen. Doch einige Follower zeigen sich nicht gerade begeistert …

Das scheint wohl ein Faible zu sein: In den vergangenen Jahren war H.P. Baxxter immer wieder mit Frauen zusammen, die deutlich jünger waren als er. Top-Modell Lysann Geller und den Scooter-Frontmann trennten beispielsweise 29 Jahre. Die Trennung kam 2021.

Scooter-Frontmann H.P. Baxxter über neue Freundin: „Es hat gleich richtig gefunkt“

Nun hat Baxxter wohl eine Neue: Und auch Sara ist deutlich jünger – 37 Jahre jünger um genau zu sein. Das berichtet die „Bild“. Demnach sind die beiden frisch verliebt in Sylt gesehen worden. „Ja, wir sind zusammen – schon seit rund drei Monaten. Jetzt waren wir auf Sylt und sind danach gemeinsam zu einem Festival-Auftritt von Scooter nach Bayern gereist“, sagte der in Ostfriesland geborene und mittlerweile in Hamburg lebende Scooter-Frontmann der Zeitung.

Laut „Bild“ studiert die 22-Jährige Immobilienwirtschaft. „Sie kommt eigentlich aus München, ist gerade nach Hamburg gezogen. Wir haben uns hier kennengelernt. Es hat gleich richtig gefunkt zwischen uns“, zitiert die Zeitung Baxxter.

Auch auf Instagram präsentierte der 59-Jährige seine neue Liebe: Auf mehreren Fotos ist zu sehen, wie das Paar Arm in Arm bei einer Rallye in die Kamera lächelt. Beide tragen dabei entweder ein helles Oberteil oder eine Lederjacke – Partnerlook können die beiden also schon!

Fans sind empört: „Hast du keine Würde? Das könnte deine Enkelin sein“

Seine Follower zeigen in den Instagram-Kommentaren jedoch größtenteils wenig Sympathie für die beiden Verliebten: „Hast du keine Würde? Das könnte deine Enkelin sein“, schrieb beispielsweise ein Nutzer. „Schönes Bild mit der Tochter“, kommentiert eine Frau. Ein anderer prognostiziert: „Ich gebe dir maximal zehn Jahre. Dann ist es vorbei und du bist eine Stange Geld los“.

Doch unter dem Post bekommt das frische Pärchen immerhin auch prominente Unterstützung: Schauspielerin Mirja du Mont (47) gefällt das und schreibt: „Glückwunsch“. (elu)