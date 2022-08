Emotionaler Abschied: Jury-Mitglied verlässt „Grill den Henssler“

Schock für alle „Grill den Henssler“-Fans: Kult-Jurorin Mirja Boes (50) verlässt die bekannte TV-Show. Der Abschied fällt der Komikerin sichtlich schwer.

Mirja Boes verlässt die Jury der Vox-Kochsendung „Grill den Henssler“. Das kündigte Moderatorin Laura Wontorra in der letzten Sendung des Sommer-Specials am Sonntagabend an. „Man geht immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagte Boes und zeigte sich sichtlich gerührt angesichts der Standing Ovations des Publikums. Auch ihre Co-Juroren Christian Rach und Reiner Calmund applaudierten.

Nach 60 Sendungen ist Schluss: Mirja Boes verlässt „Grill den Henssler“

„Ich habe mit großer Freude an dieser Sendung teilgenommen. Das ist meine 60. Sendung“, sagte Boes weiter. „Ich hatte 80.000 Kalorien zu mir genommen. Wenn man den Eierlikör, den wir backstage verzehren, dazurechnet, sind es sogar 150.000 Kalorien. Also: Ich muss mich von einer Sache trennen – und vom Eierlikör geht es nicht!“

Dann erklärte sie, der tatsächliche Grund für ihr Ausscheiden sei ihr Liveprogramm, mit dem sie demnächst auf Tour gehe. Durch die Corona-Pandemie habe sie sehr viele Termine verschieben müssen: „Ich muss jetzt wieder raus auf die Bühne!“

Bei „Grill den Henssler!“ treten Prominente in einem Koch-Wettkampf gegen Fernsehkoch Steffen Henssler an. Boes saß seit 2019 in der Jury. Wer ihren Platz am Jurypult übernimmt, war zunächst nicht bekannt. (dpa/mp)