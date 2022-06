Geht die Schlammschlacht weiter? Amber Heard will Berufung einlegen

Das tat weh: Nach sechs Wochen gnadenlosem Verleumdungsprozess hat Amber Heard am Mittwoch gegen ihren Ex-Mann Johnny Depp eine Schlappe erlitten. Die sie aber wohl nicht hinnimmt: Ihre Anwältin hat angekündigt, dass Amber in Berufung gehen will. Sieht so aus, als würde die Schlammschlacht niemals enden…

Die Jury in Fairfax sprach die 36-Jährige schuldig, ihren Ex-Mann mit einem Essay in der „Washington Post“ verleumdet zu haben. Deshalb muss die Schauspielerin nun nach Abzügen Schadensersatz in Höhe von 10,35 Millionen Dollar zahlen. Ganz schön viel Geld – auch für einen Hollywoodstar.

Nach dem Urteil: Amber Heard fehlt das Geld

Und Amber hat die Summe wohl nicht. Hollywood-Insider sind sich einig, dass sie in nächster Zeit wohl kaum für größere Filmprojekte gebucht wird. Zu schmutzig war der Prozess – und dass sie schuldig gesprochen wurde, könnte ihre Karriere endgültig ruinieren. Mit einer Berufung könnte sie versuchen, die Strafe zu reduzieren.

EXCLUSIVE: @SavannahGuthrie talks to Amber Heard’s attorney, Elaine Charlson Bredhoft, following Johnny Depp's legal win. pic.twitter.com/i1EOlz1NcU — TODAY (@TODAYshow) June 2, 2022

Und die hat ihre Anwältin im US-Fernsehen jetzt angekündigt. „Sie hat einige ausgezeichnete Gründe dafür“, so ihre Anwältin Elaine Bredehoft in der NBC-Sendung „Today“. Sowohl das auf Johnnys Seite stehende Publikum im Gerichtssaal als auch „einseitiges Social-Media-Geplauder und Posts“ hätten die Jury beeinflusst. Die sei zwar angehalten worden, nichts zum Fall zu lesen, doch: „Sie haben Wochenenden, sie haben Familien, sie haben soziale Medien“. Bredehoft: „Wie könnten sie davon nicht beeinflusst worden sein?“

Wenn sich das beweisen lässt, könnte es mit der Berufung klappen. Käme es dadurch zu einer Revision, wäre auch der Millionenbetrag an Johnny Depp vom Tisch.