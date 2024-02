Geheime Dschungelcamp-Zahlen: So überraschend stimmten die Zuschauer ab

Sie sind traditionell ein gut gehütetes TV-Geheimnis: Die detaillierten Ergebnisse, wie die Zuschauer:innen bei den Anruf-Votings zu „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ abstimmten. Jetzt hat RTL die Zahlen veröffentlicht. Daraus ist ersichtlich: Der Weg von „No Angels“-Sängerin Lucy Diakovska auf den Dschungel-Thron war keineswegs vorgezeichnet – und zwischendurch gab es bei den Abstimmungen die eine oder andere Überraschung.

Lucy Diakovska konnte es kaum fassen: Nachdem in der Nacht zu Montag feststand, dass sie den Dschungelcamp-Thron erobert hat, brach die „No Angels“-Sängerin in Tränen aus. Sie sprang auf, umarmte das Moderator:innen-Duo Sonja Zietlow und Jan Köppen, tigerte dann durchs Camp und stieß immer wieder Freudenschreie in den Fernseh-Dschungel aus.

Dass die energiegeladene Sängerin gewinnen wurde, war lange nicht absehbar, wie jetzt die von RTL veröffentlichten Abstimmungsergebnisse zeigen – aber der Reihe nach …

Dschungelcamp: So stimmten die Zuschauer:innen für die Prüfungen ab

In der ersten Dschungelcamp-Woche durften die Zuschauer:innen darüber abstimmen, welcher Star in die Prüfung muss. Beim ersten Voting weit vorne: Influencer Twenty4Tim (27,32 Prozent) und Reality-TV-Darstellerin Kim Virginia (14,43 Prozent). Zum Vergleich: Designerin Sarah Kern wollten nur 2,83 Prozent der Zuschauer:innen in der Prüfung sehen.

Nachdem in der zweiten Dschungelshow die meisten Zuschauer:innen Tim (26,4 Prozent) im Tandem mit Reality-TV-Darstellerin Leyla (15,66 Prozent) sehen wollten, sehnten sie sich in den kommenden Tagen vollends nach Drama und tränenreichen Prüfungen – und da war erstmal Leyla das Opfer der Wahl: In Show drei stimmten stolze 48,26 Prozent für sie, in Show vier immerhin noch 22,29 Prozent.

Im späteren Verlauf der ersten Dschungel-Woche schlug der Bildschirm-Masochismus der Anrufer:innen dann um: Sie wollten dann am liebsten sehen, wie sich Reality-Sternchen Kim Virginia an Stelle von Leyla durch die Prüfungen quält: In der sechsten Dschungelcamp-Ausgabe riefen stolze 40,07 Prozent der Zuschauer:innen für sie an, in Ausgabe sieben und acht waren es 39,42 bzw. 42,90 Prozent – deutlicher geht’s kaum.

Dschungelcamp: Die Abstimmungs-Ergebnisse auf dem Weg zur Dschungel-Krönung

In Woche zwei stimmten die Zuschauer:innen dann darüber ab, wer Dschungelkönig werden soll – und da lag im ersten Voting Twenty4Tim mit 22,45 Prozent der Stimmen deutlich vorne – gefolgt von Staubsauger-Verkäufer Fabio (13,37 Prozent), Leyla (11,94 Prozent) und Kim Virginia (10,23 Prozent). Für die spätere Dschungelkönigin Lucy riefen nur 7,24 Prozent der Zuschauer:innen an – zwar deutlich mehr als für Designerin Sarah, die in der ersten Show gehen musste (2,50 Prozent). Aber doch deutlich weniger als für die Spitzengruppe.

Auch in den folgenden Dschungel-Abstimmungen lag Tim vorne (Show zehn: 24,44 Prozent, Show elf: 18,48 Prozent), gefolgt von Leyla (13,49 Prozent bzw. 15,60 Prozent). Erst in Show zwölf wendete sich das Blatt, da lag Lucy plötzlich mit 19,68 Prozent vorne (Tim: 18,87 Prozent, Leyla: 18,49 Prozent).

In der 13. Show eroberte dann plötzlich Mike mit 19,17 Prozent die Spitzen-Position, Lucy (13,89 Prozent) und Tim (13,47 Prozent) landeten abgeschlagen hinter Leyla (18,11 Prozent) und Kim Virginia (14,09 Prozent). In den Shows 14 und 15 war dann Lucy wieder die Favoritin (26,81 und 28,61 Prozent).

Dschungelcamp: So stimmten die Zuschauer in Halbfinale und im Finale ab

Im Halbfinale am Samstag lag Lucy mit 26,99 Prozent vorne, gefolgt von Tim (21,42 Prozent) und Leyla (20,00 Prozent) – Fabio (16,36 Prozent) und Mike (15,23 Prozent) flogen raus.

In der ersten Final-Abstimmung am Sonntag dann ein krasser Vorsprung für Lucy (50,21 Prozent), Leyla (25,82 Prozent) setzte sich immerhin gegen Tim (23,97 Prozent) durch. Die finale Abstimmung war dann ebenso eindeutig: Königin Lucy setzte sich mit 64,49 Prozent der Stimmen deutlich gegen Leyla (35,51 Prozent) durch und holte so souverän die Dschungel-Krone. (due)