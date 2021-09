Einen neuen Stripper hat das Land! Ex-DSDS-Star Daniel Lopes löst Marc Terenzi nach fünf Jahren bei der Strip-Truppe „Sixx Paxx“ ab. Aber davor muss der Kandidat der ersten DSDS-Staffel noch einige Runden im Fitnessstudio drehen.

Marc Terenzi hat derzeit alle Hände voll zu tun und muss sich um seine neue Boygroup „Team 5ünf“ mit Ex-US 5-Star Jay Khan kümmern – da bleibt fürs Strippen keine Zeit mehr. Aber Fans der Jungs-Truppe „Sixx Paxx“ müssen sich keine Sorgen machen, für Nachwuchs ist gesorgt: Daniel Lopes steigt an. Der erste Auftritt der neuen Formation ist bereits am 13. Oktober.

Daniel Lopes strippt bald bei den Sixx Paxx

Zum Glück ist es bis dahin noch ein wenig Zeit, denn der baldige Dienst-Nackedei muss noch ein bisschen trainieren, bis er guten Gewissens die Hüllen fallen lassen kann. Der „Bild“ sagte er: „Aktuell wiege ich 78 Kilogramm und muss noch vier Kilo Fett verlieren. Gleichzeitig muss ich Muskelmasse aufbauen. Das wird noch richtig harte Arbeit für mich!“

Und wie will er das schaffen? „Ich habe mir einen Personaltrainer gebucht, um mich richtig hart zu pushen. Außerdem habe ich meine Ernährung komplett auf Low Carb umgestellt.“ In den letzten Wochen purzelten so bereits rund sechs Kilo bei dem ehemaligen Castingshow-Teilnehmer.

Lopes bei den Sixx Paxx: Das sagt seine Ehefrau

Doch was sagt Frau Lopes eigentlich zum neuen Job ihres Mannes? Jeden Abend in einer anderen Stadt vor kreischenden Frauen auftreten und immer die Möglichkeit haben, sich einen Groupie mit aufs Hotelzimmer zu nehmen, ist jetzt nicht gerade der Ehefrauen-Traum. „Sie hat erst sehr skeptisch reagiert. Aber dann habe ich sie zur Show eingeladen und sie fand es super. Allerdings hat sie gesagt: Oberkörperfrei auftreten ist erlaubt, aber alles Andere überlässt du den anderen Jungs“, sagt Lopes zu seiner Frau Magna.

Passend dazu hat der Stripper in spe schon einen Song für die Show der „Sixx Paxx“ geschrieben. „Count On Me“ heißt die Nummer, also auf Deutsch „Zähl auf mich“. Ziemlich passend, findet Lopes und sagt: „Dieser Titel passt genau zu uns. Ich muss mich auf meine Frau verlassen können und sie auf mich.“ Mit so viel Einigkeit im Hause Lopes kann dann ja nichts mehr schiefgehen. (alp)