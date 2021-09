Oha, was ist da los? Am Freitagnachmittag hat sich Dieter Bohlen (67) via Instagram mit einer Videobotschaft gemeldet. Nach einem Tauchunfall liegt der Pop-Titan im Krankenhaus.

„Nach 18 Jahren Castings müssen die Ohren gesäubert werden – Spass! Aber die Ohren OP ist echt“, schrieb Bohlen zu einem Video, das ihn in einem Krankenbett des Hamburger UKE zeigt. Eine Anspielung auf seine Zeit als Juror in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS).

Beim Tauchen hatte er sich so doll am Ohr verletzt, dass es operiert werden musste, sagte der selbsternannte Pop-Titan in dem Clip. Aber keine Sorge: Es gehe ihm inzwischen wieder „top“, er höre „wie ein Adler“.

Wann und wo Bohlen sich die Verletzung zugezogen hat, ist unklar. (toen)