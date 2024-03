Fünfte Staffel von beliebter Comedy-Show startet – zwei Hamburger sind dabei

Das Erfolgsformat „LOL“ kommt wieder. Zehn Promis, darunter auch die Hamburger Otto Waalkes und Ina Müller, dürfen sich dabei nicht zum Lachen bringen lassen. Für das Publikum ist genau das amüsant.

Otto Waalkes bringt das deutsche Publikum seit rund 50 Jahren zum Lachen – mit Schlafliedern („Das zweite Schaf hieß Dörte, weil es so gern röhrte.“), seinen Englisch-Übersetzungen („Peter, Paul and Mary are sitting in the kitchen. Peter, Paul und Maria sitzen im Kittchen.“) oder einem schlichten „Holladahiti“.

Otto Waalkes bei „Last One Laughing“ – der Frisenjung darf nicht Lachen!

Es ist schwer, über die Wortwitze vom „Friesenjung“ nicht zu lachen oder zumindest zu schmunzeln. In der Comedy-Show „LOL – Last One Laughing“ wäre genau das fatal. Die fünfte Staffel startet am Donnerstag (28. März) bei Amazon Prime Video – mit Otto.

An den Spielregeln hat sich seit dem Überraschungserfolg vor drei Jahren eigentlich nichts geändert: Zehn Prominente verbringen sechs Stunden in einem Raum und müssen sich gegenseitig zum Lachen bringen – wer zweimal schmunzelt, grinst oder lächelt, fliegt raus. Wer am längsten durchhält, bekommt einen Pokal und 50.000 Euro für einen guten Zweck.

Michael Kessler, Hazel Brugger, Elyas M´Barek und Ina Müller treten gegeneinander an

In den sechs neuen Folgen, die wie immer von Michael „Bully“ Herbig präsentiert werden, sind drei altbekannte „LOL-Gesichter“ (Hazel Brugger, Olaf Schubert, Torsten Sträter) und gleich sieben Neulinge dabei: die Comedians Ralf Schmitz, Mirja Boes, Michael Kessler, Meltem Kaptan, Otto sowie Schauspieler Elyas M’Barek und die Hamburger Moderatorin Ina Müller.

Müller, die für ihre lockere Gesprächsführung in der ARD-Show „Inas Nacht“ bekannt ist, ist generell sehr einfach zum Lachen zu bringen, wie sie sagt. „Ich bin leicht amüsierbar und mag auch die ganz schlichten Pups-Witze. Das reicht bei mir schon und ich lache mich tot.“

Kult-Moderatorin Ina Müller – sie mag auch Pups-Witze

Es gibt allerdings eine Art von Humor, die ihr gar nicht zusagt. „Ich stelle fest, dass der Zeigefinger-Humor mich anödet. Da geht es gar nicht mehr um die Pointe oder einen einfachen Pups-Witz, sondern man lässt sich für seine Haltung beklatschen.“

Entsprechend schwer tut sie sich in der Sendung, nicht zu lachen. „Ich glaube, ich kann das nicht“, sagt die Hamburger Frohnatur schon wenige Minuten nach Beginn der Show. „Elyas M’Barek und ich sind ja eine gefühlte Fehlbesetzung.

Aber im Gegensatz zum Fußball, wo man auf Fehlbesetzungen möglichst verzichten sollte, ist es in so einem Format ganz spannend“, erklärt Müller. „Wie schlägt sich denn die Moderatorin, die in erster Linie nicht für Comedy steht? Oder der Schauspieler?“

„Last One Laughing“ geht in die fünfte Staffel: Hier dürfen die Promis nicht Lachen

In der Tat überrascht das mit einem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Erfolgsformat immer wieder mit seinem Cast, zuletzt mit Schauspieler Moritz Bleibtreu oder Moderatorin Michelle Hunziker. „Das Anstrengendste war, den Leuten nicht freundlich lächelnd begegnen zu können.“

„Wir sind ja Kollegen, einige waren bei mir schon in der Sendung. Da willst du leicht lächelnd an ihnen vorbeigehen – und bist plötzlich raus“, fasst Müller zusammen.

Ab Donnerstag bei Amazon zu sehen

Die prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer können auf der Bühne Sketche vorführen, Grimassen schneiden und müssen diesmal in „Bullys Puppenkiste“ Witze von Gaststars wie Hugo Egon Balder ertragen. Witzig für die Zuschauenden sind vor allem die zum Teil skurril wirkenden Versuche der Promis, sich das Lachen zu verkneifen.

Das könnte Sie auch interessieren: Tim Mälzer lästert: „Dass der sich Koch nennt, ist ja schon ’ne Frechheit“

Wer schafft das bei Ottos Witzen am besten? Wie schlägt sich „Fack ju Göhte“-Star M’Barek? Und wie lange hält die „leicht amüsierbare“ Müller durch? Das erfahren „LOL“-Fans ab Gründonnerstag. Und Nachschub ist bereits angekündigt: Im Oktober soll es erstmals ein gruseliges Halloween-Special geben, bei dem den Promis vor lauter Grusel (hoffentlich) das Lachen im Halse stecken bleibt. (dpa/mp)