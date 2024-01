Frank Farian ist tot: Er machte Boney M. groß – und Milli Vanilli

Er war einer der ganz Großen im deutschen Musikgeschäft – jetzt ist Frank Farian im Alter von 82 Jahren gestorben. Er sei friedlich in seinem Wohnort Miami eingeschlafen, teilte seine Familie mit.

Der erfolgreiche Musikproduzent und Sänger (mehr als 800 Millionen Tonträger verkauft) schrieb mit Milli Vanilli und Boney M. Popgeschichte. Im Dezember kam „Girl you know it’s True“, ein Film über sein bewegtes Leben in die Kinos – in der Hauptrolle Matthias Schweighöfer.

Frank Farian lebte seit Jahrzehnten in den USA

„Niemand kann so aussehen wie Frank Farian! Aber er verkörpert mich exzellent“, sagte er über den Schauspieler. Der gebürtige Rheinland-Pfälzer lebte seit Jahrzehnten in Florida, besaß dort auch ein Tonstudio.