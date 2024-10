Ex-Tagesschau-Star Linda Zervakis nach Rad-Unfall im Krankenhaus

Schock für Linda Zervakis (49): Die Hamburger TV-Journalistin soll mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zu einer Preisverleihung verunglückt und in ein Krankenhaus gebracht worden sein.

Zum Unfall soll es am Dienstagabend gegen 18.10 Uhr gekommen sein, als Zervakis mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zu der 40. Verleihung des „Robert-Geisendörfer-Preises“ war, berichtet die „Bild“. Kurz vor ihrem Ziel, dem NDR-Gebäude in der Rothenbaumchaussee (Rotherbaum), soll „die 49 Jahre alte Radfahrerin eine Frau mit einer Mercedes-A-Klasse links neben sich“ übersehen haben, zitiert das Blatt die Polizei.

„Vor Ort wurden leichte Verletzungen an einem Arm und einem Bein festgestellt. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht“, so ein Polizeisprecher. Die am Unfall beteiligte Radfahrerin habe keinen Helm getragen, hieß es.

Nach Fahrradunfall: Gesundheitszustand von Linda Zervakis ungewiss

Genauere Informationen zum Gesundheitszustand der ehemaligen Tagesschau-Sprecherin gebe es nicht. Die Moderatorin selbst hat sich noch nicht zu dem Vorfall geäußert.

Laut „Bild“ hätte Zervakis an dem Abend eigentlich die Laudatio für RTL-Moderator Peter Klöppel (65) halten sollen, der mit einem Sonderpreis für sein Engagement ausgezeichnet wurde und per Video zugeschaltet war. Der-Geisendörfer-Preis – auch als evangelischer Medienpreis bekannt – zeichnet jedes Jahr herausragende Filme, Online- oder Radiobeiträge aus. (mp)